Esteban (PNV) quiere "redondear y rematar" el nuevo estatus a ser posible antes de elecciones generales

Archivo - El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que quiere "redondear y rematar" el acuerdo de nuevo estatus antes de las elecciones generales, aunque no sabe si será así, y cree que no se puede excluir del texto el tema identitario. Además, ha asegurado que "prioridad nacional no es buscar más autogobierno".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha dicho que, si para el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el acuerdo de nuevo estatus es "un pacto táctico", no lo es para el PNV.

Al final, lo que se pretende, según ha apuntado el líder jeltzale, es que haya "una mayoría muy amplia" y que el consenso sea entre los tres partidos que están negociando, PNV, EH Bildu y PSE-EE. "Igual Otegi lo toma como táctico, yo lo tomo como una responsabilidad en cada momento de saber leer qué sociedad tenemos", ha manifestado.

Aitor Esteban ha admitido que "cada uno tiene su punto de vista y le gustaría avanzar en función de su programa y de su ideología", pero sabiendo "cuáles son los mimbres" y la sociedad existente, e intentar avanzar lo que se pueda en el autogobierno, "que va a redundar también en mayor bienestar e ir paso a paso avanzando en ese sentido".

"Yo creo que tenemos que ver cómo es esta sociedad, intentar llegar a un acuerdo de autogobierno en el que estemos cómodos una inmensa mayoría y que, después de todos los años que han pasado de Estatuto, ya desde el 79, que se pueda introducir en ese nuevo texto asuntos que en aquel momento ni estaban previstos ni existían, porque ni siquiera estaba el Estado español dentro de la UE, con lo cual hay muchos temas que podemos abordar", ha subrayado.

En todo caso, ha reconocido que "no es fácil" porque se habla entre tres tradiciones políticas diferentes. "La cuestión identitaria también creo que muy importante en este país. Si hay algo que nos distingue es que no somos una comunidad autónoma más al uso, somos algo diferente, algo más, y hay un sentimiento nacional de una gran parte de la ciudadanía", ha indicado.

Esteban ha recordado que, de hecho, dos de los tres partidos que están negociando son nacionalistas, "con lo cual de ese tema hay que hablar".

En cuanto al emplazamiento del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, a dejar a un lado "la prioridad nacional", ha recordado que cuando el líder socialista recurre a este concepto "está absolutamente ya en precampaña", utiliza "un término que es de Vox y luego lo reinterpreta a su manera", como si el PNV "asumiera los postulados" de la formación de Santiago Abascal, "cuando es evidente que eso no es cierto".

"UNA NACIÓN VASCA QUE DESARROLLAR"

"Intenta contraponer a eso, buscando su hueco electoral y hablando de prioridad social. Para nosotros, ambas cosas van unidas y en el desarrollo que hemos hecho de nuestra labor en las instituciones así ha sido. Porque, además, creemos en una nación vasca y que hay que desarrollarla. El autogobierno tiene que desarrollarse pero evidentemente todas las personas que viven aquí tienen los mismos derechos y así lo hemos defendido siempre y lo seguiremos defendiendo", ha remarcado.

Por tanto, ha dicho que "nada que ver con Vox", y ha aclarado que "no es prioridad nacional buscar mayor autogobierno", que lo que conlleva es "mayor bienestar, porque se puede gestionar más desde cerca y más adecuado a lo que a lo que necesitan las ciudadanas y los ciudadanos de este país".

"Ahí no hay una prioridad nacional sobre prioridad social, no. Seguimos avanzando en este país todos juntos pero entiendo que Eneko intenta buscar su cuña electoral, y me imagino que esto será el 'leitmotiv' del Partido Socialista en este ciclo electoral que empieza", ha manifestado.

El presidente del EBB ha admitido que el acuerdo de autogobierno va avanzando y le gustaría "que fuera cuanto antes". "Lo que creo es que estar hablando en los medios tampoco ayuda. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos rematar en un plazo razonable", ha manifestado.

En todo caso, considera que lo ya avanzado "tiene un valor". "Poner a tres tradiciones políticas tan diferentes de acuerdo y cada uno dejando jirones de lo que pueda pensar y poder poner un texto, tiene un valor. En cualquier caso, a mí sí me gustaría intentar rematar el tema e intentar que pudiéramos cerrarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, pero de verdad es que parece muy sencillo, pero hay muchas cosas que discutir. Es largo y muchas veces es técnico también", ha dicho.

Preguntado por si intentaran cerrarlo antes de que se convoquen las elecciones generales, ha respondido que sí, pero hay que ver "qué es lo que sucede, y luego tiene que tener un trámite en el Parlamento Vasco", aunque también posteriormente en Cortes Generales, con las mayorías que pueda haber.

"Incluso con las que hay ahora, vaya usted a saber cómo reaccionaría cada grupo político. Eso lo he dicho siempre, pero bueno, la cuestión es intentar redondearlo, intentar que salga. Vamos a ver si es posible", ha concluido.