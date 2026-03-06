Esteban (PNV) rebaja las expectativas abiertas por su encuentro con Feijóo: "No hay ningún cambio, ni punto y aparte"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 4 de marzo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha rebajado las expectativas abiertas por la reunión que mantuvo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que este último reveló el pasado miércoles en Bilbao. "No hay ningún cambio ni ningún punto y aparte", ha zanjado el líder jeltzale, que ha enmarcado este contacto en las relaciones institucionales que mantiene su partido con el resto de formaciones políticas.

De hecho, ha considerado que los populares siguen "igual", tal como, a su juicio, se ha visto este viernes en el pleno de control al Gobierno en el Parlamento Vasco con el líder del PP vasco, Javier de Andrés, criticando al PNV y apostando por "una política de trincheras". Además, ha reafirmado su apuesta por la estabilidad institucional de la mano de los socialistas.

En una entrevista en el programa de En Jake de ETB, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido, de esta forma, al desayuno informativo que se celebró el pasado miércoles en Bilbao, en el que intervenía Feijóo, al que acudieron representantes del Gobierno Vasco y el propio presidente del EBB como invitados.

Fue en esta cita en la que Feijóo desveló que recientemente había mantenido "una conversación larga, sincera y respetuosa", y afirmó que se abría "un nuevo camino" de relación con el PNV. Fuentes jeltzales precisaron que se trató de una reunión enmarcada en las relaciones institucionales habituales el partido mantiene con el resto de formaciones políticas.

Ante las interpretaciones que se hicieron en base a esa reunión sobre que se había producido un "deshielo" entre ambos partidos, el líder del PNV ha enfriado las expectativas. "Hay un cierto empeño en decir que no hay ninguna conversación con el PP. Bueno, claro que la ha habido, porque el PNV ocupa una centralidad y yo creo que también nuestra responsabilidad es tener los canales abiertos", ha añadido.

A su juicio, "ha habido contactos durante todos estos años, pero es verdad que no había una reunión directamente" entre Feijóo y él. "Hay un momento en el que, entre esos mensajes que se intercambian, pensamos que igual podríamos tener una reunión y punto. Eso es lo que lo que ha ocurrido", ha insistido.

"SIN NINGÚN CAMBIO"

En todo caso, ha subrayado que este contacto se circunscribe a las relaciones institucionales del PNV. "Yo creo que es nuestra obligación, y más en mi caso como presidente del PNV. Desde luego, nosotros desde esa centralidad que tenemos, tenemos muchas más posibilidades de hablar con todo el espectro de los partidos políticos, y eso es lo que estamos haciendo, pero no hay ni ningún cambio ni ningún punto y aparte en este momento", ha destacado.

Preguntado por si cree que el PP ha cambiado su percepción del PNV, ha asegurado que ha sido "bastante ilustrativa" la sesión de control de este viernes por la mañana en el Parlamento Vasco, donde se ha demostrado que el Partido Popular en Euskadi "está muy perdido y lo que está haciendo una política de trinchera".

En concreto, ha criticado "las formas" del presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y ha destacado que "ha criticado al PNV y siguen en las de siempre". "Yo creo que el Lehendakari, desde la serenidad, le ha contestado también firmemente", ha apuntado.

RELACIONES CON LOS SOCIALISTAS

Sobre la posibilidad de que el encuentro entre los líderes del PP y PNV haya podido molestar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que, "si cada vez que se habla entre partidos, los demás se sienten molestos, no se iba a hacer política, ni se podrían entablar unas relaciones normales".

"Yo creo que el PSOE lo ha entendido perfectamente, sobre todo porque, además, afirmo con rotundidad que hemos sido el partido más claro en la relación con ellos. Estamos empeñados en dar estabilidad a Euskadi y en que este país funcione, y ahí tenemos acuerdos de coalición que va a los tres niveles, en el del Gobierno, en el de diputaciones y en el municipal", ha apuntado.

También ha recordado el acuerdo de investidura, y ha asegurado que han sido "siempre muy leales hablando claro con el Gobierno español e intentando ser constructivos". "Si con alguien hablamos más y más frecuentemente, porque precisamente tenemos esos gobiernos de coalición, es con el Partido Socialista", ha subrayado.