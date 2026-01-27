Esteban (PNV) reclama a Bruselas y a Francia acelerar la conexión de la 'Y vasca' con la alta velocidad ferroviaria

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ofrece declaraciones a los medios, en B Accelerator Tower, a 15 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado este martes en Bruselas que la Unión Europea y el Estado francés aceleren los trabajos para garantizar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Euskadi y Francia, de forma que la denominada 'Y vasca' pueda integrarse plenamente en los grandes ejes europeos de transporte.

En declaraciones realizadas durante una visita al Parlamento Europeo, Esteban ha lamentado que "las últimas noticias que vienen del Estado francés no son positivas", y ha defendido que la UE debe implicarse directamente para que el enlace transfronterizo avance.

"Europa tiene también que alzar la voz", ha señalado, además de remarcar que París no puede seguir retrasando el enlace ferroviario ni "escudarse" en la falta de desarrollo de infraestructuras en su territorio.

El líder jeltzale ha subrayado que la conexión de la alta velocidad entre Euskadi y Francia no es únicamente una reivindicación vasca, sino un proyecto estratégico para toda la Unión Europea, al tratarse de un eje clave para la integración de la Península Ibérica en la red ferroviaria continental.

En este sentido, ha reiterado que, si Bruselas designa esta infraestructura como prioritaria y destina recursos a la conexión de la 'Y vasca', París debe asumir también su responsabilidad para completar el trazado pendiente. "Algo tendrá que decir también al Estado francés", ha advertido.

El presidente del PNV ha explicado que, en el marco de esta visita a las instituciones comunitarias, mantendrá contactos con responsables europeos, entre ellos el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, con el objetivo de trasladar la necesidad de avanzar en esta conexión transfronteriza.

Aitor Esteban ha avisado de que la falta de avances en el lado francés amenaza con dejar incompleta una infraestructura considerada esencial para la movilidad, la competitividad y la cohesión territorial en el Corredor Atlántico, y ha defendido que la UE debe ejercer un papel activo para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La denominada 'Y vasca' es el proyecto de alta velocidad que unirá Bilbao, Vitoria y San Sebastián, y está concebido para enlazar con la red ferroviaria francesa a través de la frontera de Irun-Hendaia, facilitando la conexión ferroviaria entre Euskadi y el resto del continente.

El trazado se encuentra en distintas fases de ejecución en el lado del Estado español, mientras que la conexión con Francia depende del desarrollo del tramo transfronterizo y de las decisiones que adopten las autoridades francesas, sin que por el momento exista un calendario definido para completar estas actuaciones.