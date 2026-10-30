Esteban (PNV) traslada a empresarios la necesidad de un Grupo Vasco "fuerte" que defienda industria y empleo

El presidente del EBB, Aitor Esteban, con el Círculo de Empresarios vascos - PNV

BILBAO 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha mantenido este viernes un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos en el que les ha transmitido que es "imprescindible" que de las próximas elecciones generales salga un Grupo Vasco "fuerte" en el Congreso que "defienda la industria y cuide el empleo". Además, ha apelado a la colaboración entre instituciones, empresas, sindicatos y agentes sociales "para trasladar una agenda económica vasca a Madrid".

Pese a contar con el Concierto Económico, que permite "un alto nivel de autogobierno económico y fiscal", Esteban ha explicado que los comicios estatales del 29 de noviembre "abren cuatro años de decisiones sobre la economía y las condiciones de vida de Euskadi", y ha subrayado que, por ello, el PNV "tiene que tener una posición de fuerza en Madrid". "Es imprescindible una voz vasca en Madrid para defender la industria y cuidar el empleo", ha asegurado.

En cuanto a la economía vasca, el líder jeltzale ha puesto en valor la colaboración público-privada y "el compromiso con Euskadi" de su partido. También ha recordado que se espera un crecimiento del PIB del 2,2% en este 2026, y ha celebrado que Euskadi cuente con más de 1 millón de personas ocupadas y una tasa de paro del 6,6% (en el Estado supera el 10%).

"Los buenos empleos sostienen el bienestar y permiten que la riqueza generada llegue a las personas, pero el desarrollo económico de Euskadi exige visión a largo plazo y compromisos compartidos. Euskadi debe mantener una economía industrial fuerte, empleos de calidad, oportunidades para nuevas generaciones y un modelo de bienestar sólido", ha defendido.

En un momento en el que la geopolítica "condiciona cada vez más" la competitividad de la economía y las empresas, Aitor Esteban ha resaltado que "Euskadi cuenta con una base industrial importante, que constituye una base estructural del empleo y el bienestar, pero necesita mejorar productividad, innovación y capacidad de decisión".

COLABORACIÓN

Además, ha llamado a la colaboración entre instituciones, empresas, sindicatos y agentes sociales "para trasladar una agenda económica vasca a Madrid", y eso pese a que, según ha destacado el PNV en un comunicado, este pasado jueves el sindicato LAB "mintió" sobre el PNV al pedirle que "no vuelva a votar contra los y las inquilinas en Madrid", y difundió un meme con la imagen de Maribel Vaquero y el propio Esteban, en el que se leía "con el rentismo o con los inquilinos".

Ayer mismo por las redes sociales, la formación jeltzale exigió a la central sindical que "no mienta, ni aquí ni en Madrid", porque los jeltzales han votado "a favor de proteger a vulnerables y a pequeños propietarios, y lo volverá a hacer". "Lo que el PNV no va a hacer nunca es señalar al propietario o cargarse el mercado", aseguró.

Por último, tras su apelación a la colaboración entre instituciones, empresas, sindicatos y agentes sociales, el presidente del EBB ha recordado a los sindicatos que "las relaciones laborales no pueden plantearse como una confrontación permanente entre empresas y trabajadores".