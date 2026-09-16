Esteban y Pradales abordan con el grupo de PNV los retos de reducir burocracia en Vivienda y atraer inversiones

El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, han presidido una reunión con el grupo parlamentario 'jeltzale' - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, se han reunido este miércoles con el grupo parlamentario jeltzale en la sede del Parlamento Vasco, en un encuentro en el que se han abordado cuestiones relacionadas con la vivienda, la seguridad, la salud y la educación. Entre otras cuestiones, han hablado de los retos legislativos como reducir la burocracia en materia de Vivienda y atraer inversiones estratégicas.

En el encuentro también han participado la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria; el portavoz del grupo parlamentario y miembro de la Ejecutiva 'jeltzale', Joseba Díez Antxustegi; la parlamentaria y secretaria de la Ejecutiva, Maitane Ipiñazar; y el parlamentario Markel Olano, también miembro de la Ejecutiva, según ha informado el PNV en un comunicado.

Durante la reunión se han abordado los principales retos y prioridades de la agenda 'jeltzale' para los próximos meses, con especial atención a las iniciativas y propuestas con las que el Gobierno Vasco afronta asuntos como la vivienda, la seguridad, la salud, la educación, la simplificación de la burocracia, la industria y el empleo, y el euskera.

En el ámbito parlamentario, la reunión ha servido para compartir y tratar retos legislativos como la reducción de la burocracia para abordar el desafío de la vivienda y la atracción de las inversiones estratégicas.

En este sentido, la formación 'jeltzale' ha subrayado la relevancia de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, aprobada el curso pasado; el Anteproyecto de Ley de Agilización y Simplificación Administrativa del Sector Público Vasco; y la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible. A su vez, el PNV ha reiterado la necesidad de llevar a cabo "un debate sereno" mediante un pleno monográfico sobre seguridad.