BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha llegado a la sede de Sabin Etxea de Bilbao, y posteriormente lo ha hecho el Lehendakari, Imanol Pradales, para hacer seguimiento de los resultados de esta jornada de elecciones generales, en la que Euskadi ha registrado una participación muy superior a las de 2023.

Los jeltzales confían en mantener el Grupo Vasco en el Congreso en estos comicios, tal y como ha manifestado el presidente de la formación jeltzale, quien se ha referido a la alta partición de la jornada electoral.

"Que el voto seda tan elevado, hace que la incóginita sea todavía mayor. Ya veremos cómo. Nosotros, sigo insustiendo en que queremos sacar el grupo parlamentario", ha señalado

Esteban ha acudido a las 19.30 horas, acompañado de la secretaria de la Ejecutiva jeltzale, Maitane Ipiñazar, y poco después, han entrado los cabezas de lista por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava/Araba, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran. Finalmente, a las 19.40 horas, el Lehendakari, Imanol Pradales, ha accedido a la sede central del PNV.

Estas son las primeras elecciones que afronta Aitor Esteban como líder de la formación jeltzale, tras ser elegido el 30 de marzo de 2025. En estos comicios estatales, muy polarizados, los jeltzales esperan conservar sus cinco diputados en Madrid, que le permitirían mantener grupo propio, con el objetivo de "seguir siendo la voz de Euskadi en Madrid".