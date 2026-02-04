Esteban traslada su malestar a Podemos Euskadi tras calificar Belarra de "criminal" el pacto de PNV sobre escudo social

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se reúne con el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, en la sede de Sabin Etxea de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha transmitido su malestar al líder de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, por las palabras de este pasado martes de la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que calificó de pacto "criminal" el alcanzado por los jeltzales con el Gobierno para ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler. Belarra llegó a asegurar que le daba "asco" este acuerdo.

Precisamente, a su llegada a la sede de Sabin Etxea de Bilbao a las 12.00 horas para mantener su primer encuentro oficial con Esteban, Vaquero había quitado importancia a esta cuestión y asegurado que no tensionaría la reunión.

En todo caso, el líder del PNV no ha perdido la ocasión de trasladar al dirigente de la formación morada "lo inoportuno" de las declaraciones realizadas por Ione Belarra, en las que calificó de "criminal" el pacto alcanzado entre la formación jeltzale y el Gobierno español para incluir en el escudo social a los pequeños propietarios de los impagos en el alquiler de sus viviendas.

Esta realidad, tal como ha destacado el PNV, "afecta al mercado del alquiler, ya que el 97% de las viviendas en alquiler en la Comunidad Autónoma Vasca pertenecen a pequeños propietarios". Se trata de un tema que ya había peleado Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados cuando era portavoz del Grupo Vasco y que ayer pudo hacerse realidad, al suscribirse el acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por lo demás, tal como han explicado fuentes del EBB, este primer primer encuentro formal entre los máximos dirigentes del PNV y Podemos Euskadi se ha desarrollado "en un clima cordial" durante 45 minutos.

En él, Esteban y Vaquero han coincidido en que "el bienestar de la ciudadanía y las medidas que redunden en una mejora de su calidad de vida deben estar por encima de las diferencias ideológicas".

Es este modelo de "hacer política" en el que han enmarcado los acuerdos presupuestarios alcanzados con la formación morada en las Diputaciones de Gipuzkoa y Álava-Araba, gobernadas por PNV y PSE-EE, y la revisión de la fiscalidad en los tres territorios de Euskadi.

Antes de la cita, el coordinador general de Podemos Euskadi ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que esta se ha producido a instancia de la formación jeltzale y, como hablan "con todos menos con fascistas", han acudido al encuentro.

Más allá de lo que ayer dijo Ione Belarra, ha afirmado que este encuentro estaba previsto "mucho antes" de que la secretaria general de Podemos arremetiera contra el acuerdo entre el PNV y el Ejecutivo del Estado. "No hay ningún problema, no hay ninguna tensión", ha asegurado.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Richar Vaquero ha regalado a Aitor Esteban un libro sobre el problema de la vivienda, de Javier Burón, una cuestión "que atañe a todos". "A pesar de que tenemos modelos diferentes, vamos a intentar sacar de aquí alguna idea de políticas concretas", ha subrayado.

Fuentes de Podemos Euskadi han informado que, en la reunión, Vaquero ha explicado a Aitor Esteban que "la realidad es que la ciudadanía vasca reclama medidas urgentes de vivienda y que los modelos que defienden ambas formaciones para atender esa demanda son antagónicos".

En este sentido, ha defendido "el derecho de acceso a la vivienda de toda la ciudadanía", sin que se pueda "seguir tratando como un bien de especulación". Por ello, ha insistido en que Podemos Euskadi continuará "defendiendo, donde sea necesario y con quien quiera escuchar", que se necesitan "medidas urgentes que garanticen alquileres asequibles y pongan freno a quienes hacen negocio con una necesidad básica".

"Las instituciones vascas tienen competencias y herramientas para actuar. Lo que falta no es capacidad, sino voluntad política para enfrentarse a los intereses especulativos y poner la vida en el centro", ha afirmado.