Esteban ve una "noticia excelente" que Euskadi tenga "capacidad de gestión" en aeropuertos, algo que parecía "imposible"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en un acto político en Mungia. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "noticia excelente" que, tras los acuerdos cerrados este viernes en la Comisión Bilateral de Coooperación, Euskadi tendrá "capacidad de gestión" en aeropuertos, algo que parecía "imposible".

Esteban ha realizado esas manifestaciones en Mungia, donde ha participado en el EGI Eguna (Día de las Juventudes del PNV) y se ha referido a la comisión bilateral presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la que se acordó la transferencia a Euskadi de siete materias.

En su intervención ante centenares de jóvenes, ha defendido que el PNV es "clave en la construcción del país y representa la centralidad política". "Esto no es un eslogan, no es palabrería; es algo que se comprueba en el día a día. Ayer mismo, con el acuerdo alcanzado en Madrid por nuestro Gobierno", ha señalado.

Según ha asegurado, es un "acuerdo amplio, centrado en lo que importa" y ha destacado que no solo aumenta las capacidades políticas de Euskadi "dando pasos en la consecución del Estatuto de Gernika con siete nuevas competencias", sino que los acuerdos incluyen medidas industriales y de seguridad, "algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía en este contexto de dificultades".

"Mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen 'no' a todo, nosotros llegamos a acuerdos. Avanzamos. Estamos en la política útil, esto es hacer país", ha agregado.

En concreto, ha subrayado que "se ha logrado lo que parecía imposible" y es que Euskadi "tendrá capacidad de gestión" en los aeropuertos y eso es "una noticia excelente". Según ha destacado, el acuerdo logrado suma siete competencias al autogobierno y ello "tiene una importancia política grande, pero también una aplicación práctica clara".

En este sentido, se ha preguntado qué es la política si no tiene efectos directos en la mejora de la vida de las personas. A su juicio, ahí está la clave, y para esto está y seguirá estando el PNV "para construir el país y aumentar el bienestar".

Según ha manifestado, el PNV "no representa lo mismo que otras siglas" porque "frente a quienes se camuflan, se esconden o simplemente ya no saben ni lo que son, el PNV habla alto y claro, y lo hace con coherencia y sin demagogia".

"Con la coherencia que da mirar de frente nuestra trayectoria, con la que nos reconocemos en el hacer de hoy. Sin demagogia, atreviéndonos a explicar a la gente las cosas como son, no a endulzar los oídos con eslóganes fáciles e irrealizables", ha apuntado.

Según ha indicado siguen siendo quienes apuestan por el autogobierno porque es "la mejor herramienta para seguir prosperando y seguir aumentando el bienestar de la ciudadanía, sin dejar caer a nadie".

Esteban ha recordado que han apostado por la industria porque "un tejido industrial fuerte es la mejor palanca para mantener unos empleos dignos y poder hacer frente a situaciones económicas complicadas o adversas". "El mejor escudo social es el escudo industrial", ha apuntado.

Asimismo, ha manifestado que el PNV es el que lleva más de un siglo defendiendo el país, su identidad y su lengua "desde la centralidad política, sin caer en extremismos ni populismos, entendiendo que en este proyecto común que es Euskadi, todo tenemos un lugar".

"Mirando también más allá, sabiendo que formamos parte de Europa, que es el futuro, y afirmando que Euskadi merece su lugar en ella al mismo nivel del resto de las naciones que la conforman. Somos, en definitiva, quienes hemos contribuido de forma decisiva a construir este País y a convertirlo en un País serio, en un País confiable", ha destacado.

El líder jeltzale también ha señalado que en el país "siempre ha existido el integrismo y la intransigencia que busca imponer". "Empezando ya en el siglo XIX con los Carlistas, que hablaron siempre de ir al monte, de partidas y guerras civiles. Porque el integrista no ha concebido nunca el triunfo de sus ideales en la historia más que a través de la imposición y de la guerra civil. Y así hemos vivido hasta nuestros días ese integrismo de uno u otro color. Controlar la calle por la presión o el miedo", ha apuntado.

El dirigente del PNV ha manifestado que, en realidad, el vasco "no es amigo de extremismos" y, aunque habrá entre los vascos "gente que lo sea", niega que "esos extremismos representen al promedio de la gente vasca".

En el acto celebrado en Mungia, el presidente del Euzkadi Buru Batzar ha reivindicado una "juventud implicada, propositiva, que construye Euskadi frente a quienes se quedan tras la pancarta", en referencia a GKS y Ernai.

"Nosotros y nosotras no señalamos, proponemos. No gritamos, construimos Euskadi. Y nuestro País se defiende y se construye trabajando todos los días, no detrás de una pancarta. Somos nosotros y nosotras, es nuestro Partido, el que lo ha dado todo para construir este País", ha subrayado.

Aitor Esteban ha indicado que todo ello para que Euskadi sea "fiable, impulsando el bienestar y la industria de la mano del autogobierno, y que mira a Europa". Además ha recordado que tienen una "aspiración clara" la de ser "más pueblo y más nación".

Además, el líder jeltzale ha lanzado un mensaje a los jóvenes de EGI, a los que ha dicho que no son el futuro sino el presente. "Tenéis que coger vuestro sitio en la sociedad y en nuestro partido. Tenéis que decidir nuestro presente y nuestro futuro, vuestro momento no será en el futuro, vuestro momento es ahora. El País y el Partido merecen la pena", ha añadido.

Junto a Esteban han tomado la palabra los EGIkides Asier Areitio, Ziortza Alvarez y Gorka Zarate. Areitio, concejal en el Ayuntamiento de Mungia, ha llamado a comprometerse y a trabajar por Euskadi mientras que Alvarez ha destacado las medidas en materia de vivienda que las instituciones vascas lideradas por PNV están poniendo en marcha tanto para compra como para alquiler, "frente a las políticas de EH Bildu que abocan a la juventud a alquilar con poca oferta y mucha demanda debido a la Ley Estatal de Vivienda que la Izquierda Abertzale impulsó en Madrid".

Por último, Zarate ha llamado a todos los vascos y vascas abertzales y euskalzales a sumarse "a este proyecto político que trabaja cada día para construir Euskadi".