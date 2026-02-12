Estrella Morente rendirá homenaje a las artistas que han sido referencia en su vida el día 19 en Kursaal Eszena

Estrella Morente actuará el jueves 19 de febrero en Kursaal Eszena de San Sebastián. - KURSAAL ESZENA

SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Estrella Morente rendirá homenaje a las artistas que han sido referentes en su vida el próximo jueves 19 de febrero dentro de la programación del Auditorio Kursaal de San Sebastián Kursaal Eszena.

El concierto, titulado 'De estrella a estrellas', comenzará a las siete y media de la tarde y hay entradas disponibles a 40 euros a través de los medios habituales. Además, habrá hora joven con entradas a tres euros para menores de 30 años una hora antes de la actuación en taquilla. Los desempleados podrán acogerse a esta promoción.

Según explican desde Kursaal Eszena, Morente rinde homenaje en este espectáculo a las artistas que han sido referencia en su vida, fusionando el flamenco con el jazz y otros géneros.

La cantante granadina interpreta a Rocío Jurado, Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal o Édith Piaf, entre otras, con versiones "libres, valientes y luchadoras".