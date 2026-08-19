El estreno mundial de 'Geister/Gost Song' de Fatih Akin inaugurará la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián

Fotograma de 'Geister' que inaugurará la sección oficial del Festival de San Sebastián este año. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estreno mundial de 'Geister/ Ghost Song', película de Fatih Akin (Hamburgo, 1973), inaugurará la Sección Oficial a concurso de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. El filme, un drama poético sobre la pérdida y el anhelo, se proyectará en el Kursaal el 18 de septiembre tras la ceremonia de apertura.

En un comunicado, los organizadores del festival han informado de que Akin competirá por la Concha de Oro por primera vez con un largometraje cuyo reparto está encabezado por Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin.

Los jóvenes actores interpretan a Farasha y Faris, que se conocen en una fiesta de graduación y se enamoran a primera vista. Cuando esa misma noche ella muere repentinamente, comienza una extraordinaria historia de amor entre dos mundos, pues Farasha encuentra la manera de encontrarse con Faris en sus sueños.

Akin es uno de los cineastas alemanes "más reconocidos del panorama internacional" y "alcanzó gran repercusión mundial con 'Head-On' ('Contra la pared', 2004), galardonada con el Oso de Oro del Festival de Berlín", han recordado. Posteriormente, obtuvo el Premio al mejor guion en el Festival de Cannes por 'The Edge of Heaven' ('Al otro lado', 2007) y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia por 'Soul Kitchen' (2009).

Además de desarrollar "una sólida trayectoria" como director, guionista, productor y actor, Akin ha firmado títulos como 'The Cut' ('El padre' ('The Cut'), 2014), estrenado a competición en Venecia; 'Aus dem Nichts/ In the Fade' ('En la sombra', 2017), que distinguió a Diane Kruger como mejor actriz en Cannes y consiguió el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera; 'The Golden Glove' ('El monstruo de St. Pauli', 2019), estrenado en Berlín; 'Rheingold' ('Oro puro- Rheingold', 2022), que superó el millón de espectadores en Alemania, o 'Amrum' ('La isla de Amrum', 2025), que también fue presentado en el festival galo.

De esta forma, el realizador alemán completa la lista de los 17 largometrajes que competirán por la Concha de Oro y el resto de premios del palmarés oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián.

La Sección Oficial a concurso la integran los nuevos trabajos de Fatih Akin, Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larraín, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yesim Ustaoglu, además de las óperas primas de Ah Biao, Maha Harada y Tony Vahl.