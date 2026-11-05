Estudiantes de cine y audiovisuales tendrán acceso a Zinebi 68 a través de las acreditaciones Campus

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 68ª edición de Zinebi, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que se celebrará del 20 al 27 de noviembre, ha activado de nuevo su programa de acreditaciones Campus, dirigido a estudiantes del ámbito audiovisual.

Estas acreditaciones gratuitas permiten acceder a todas las proyecciones y actividades públicas de Zinebi 68, que se celebrará en varias sedes repartidas de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

La iniciativa se dirige al alumnado que cursa estudios de Grado o Formación Profesional en Audiovisuales, Artes o Cine, y se concede una acreditación por estudiante.

Para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de sumergirse durante una semana en el documental y el panorama del cortometraje internacional, el Festival, que combina grandes nombres y creaciones inéditas, vuelve a abrir sus puertas a la próxima generación de profesionales.

Zinebi ha creado un cuestionario que se enviará a los centros educativos del ámbito que estén interesados en la propuesta, para que sean ellos quienes lo hagan llegar a su alumnado. El plazo para cumplimentarlo finaliza el 16 de noviembre.

Una vez completado el formulario, los estudiantes deberán acudir presencialmente al Punto Info de Zinebi en el Teatro Arriaga de Bilbao para recoger su acreditación Campus.