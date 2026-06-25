Un estudio alerta de la pérdida de pensamiento crítico y exceso de confianza en IA generativa entre niños y adolescentes

Archivo - Una persona prueba el asistente DeepSeek - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El último estudio de la red de investigación EU Kids Online ha alertado de la pérdida de pensamiento crítico y el exceso de confianza en la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) generativa entre niños y adolescentes. El informe analiza su uso entre 25.000 chicos y chicas europeos, 2.500 de ellos españoles, y revela que los niños y niñas la utilizan para estudiar y entretenerse.

Concretamente, el informe está basado en datos recogidos en encuestas a 25.000 chicos y chicas de 9 a 16 años en 20 países europeos -más de 2.500 de ellas, realizadas en España-, y casi 250 entrevistas en profundidad a chicos y chicas de 13 a 17 años en 15 países -15 de ellas, realizadas en España-.

La investigación constata que el uso de la IAGen varía de manera sustancial con la edad y que existen diferencias entre países en cuanto a la intensidad y diversidad de usos. A nivel europeo, el 70% de los encuestados utilizan esta tecnología, mientras que en el caso de España la cifra es del 47%.

Si bien la penetración no varía en función del género o el estrato socioeconómico, el uso se incrementa en función de las franjas de edad: entre los niños y niñas de 9 y 10 años, el 25% utiliza esta tecnología; entre los y las de 15 y 16 años, el porcentaje alcanza el 71%.

Los resultados muestran que la IAGen se utiliza principalmente con fines educativos y prácticos. Los menores valoran especialmente su capacidad para facilitarles tareas escolares, simplificar conceptos complejos y apoyar procesos de aprendizaje. Aunque predominan las actividades relacionadas con el estudio y la productividad, también son frecuentes los usos recreativos, impulsados por la curiosidad, la experimentación o simplemente por el deseo de combatir el aburrimiento.

En España, el 23% de los encuestadas afirmaron utilizar IA Generativa para escribir redacciones o relatos, y el 29%, para que les resuma o explique un texto más largo. También la usan para buscar recomendaciones (15%), crear imágenes y videos (10%) y recibir consejos sobre salud o forma física (9%).

En algunos casos, los adolescentes recurren a los chatbots como una forma de compañía o apoyo emocional, especialmente en momentos de soledad o preocupación: el 9% lo utiliza para compartir preocupaciones.

Algunos adolescentes reconocen delegar completamente determinadas tareas académicas en la IAGen, mientras que otros demandan orientación para utilizarla de manera adecuada y responsable.

El informe advierte de que la creciente integración de la IA en plataformas y servicios digitales de uso habitual condiciona las formas de interacción de los jóvenes y limita, en ocasiones, su capacidad de elección y autonomía.

El estudio también pone de relieve la necesidad de fortalecer las competencias digitales y críticas en la infancia y adolescencia. Muchos participantes muestran una elevada confianza en las respuestas generadas por la IA, llegando a considerarlas más fiables que otras fuentes de información online.

En este escenario, los investigadoras subrayan la importancia de fomentar habilidades de verificación y contraste de información, así como una comprensión más profunda de cuestiones relacionadas con la privacidad, la desinformación, los sesgos algorítmicos, los derechos de autor o el impacto ambiental de estas tecnologías.

A su juicio, "son necesarias estrategias educativas y regulatorias basadas en la evidencia, que permitan aprovechar las oportunidades de esta tecnología sin comprometer los derechos y el bienestar de la infancia, e incorporen la voz de niños, niñas y adolescentes en los debates sobre el futuro desarrollo y gobernanza de la IA".

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente la red está formada por equipos de investigación de 34 países. EUKids Online Spain está compuesto por investigadores de EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno Vasco y la universidad.