Un estudio becado por Emakunde propone mejorar el proceso de decisión de opciones quirúrgicas a mujeres mastectomizadas

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, en la presentación del estudio. - IREKIA

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio becado por Emakunde, que propone mejorar el proceso de toma de decisión ante las diversas opciones quirúrgicas de mujeres mastectomizadas, resalta la importancia de la comunicación y la neutralidad del personal sanitario a la hora de que las mujeres decidan si quieren reconstruir su pecho o no y destaca que la presión por cumplir con los cánones de belleza femeninos es un factor que incide en la decisión de muchas mujeres.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presentado este la investigación "Proyecto I-MAST: análisis y descripción del riesgo de discriminación y el uso de recursos asistenciales del colectivo de mujeres mastectomizadas", realizada por un equipo de investigadoras formado por Garbiñe Lozano, Maialen Araolaza, Maider Lamarain, Olalla Ondarra, Alazne Mujica, Olatz Mercader y Ane Arbillaga.

Este informe ha sido publicado como resultado de la beca que concede Emakunde a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y Hombres, y analiza el proceso y la calidad de la toma de decisiones ante las diferentes opciones quirúrgicas en mujeres que deben someterse a una mastectomía como consecuencia de un cáncer de mama.

Las investigadoras han recabado información tanto de mujeres mastectomizadas, focalizándose en la decisión posterior de reconstruirse o no, como de profesionales de la salud con el objetivo de realizar propuestas y recomendaciones para mejorar el proceso de toma de decisión de las pacientes.

Tal y como detallan las autoras en su informe, la elección del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama depende en gran medida de las características del tumor y de los deseos de la paciente. Cuando las circunstancias clínicas lo permiten, las mujeres pueden elegir el tipo de intervención quirúrgica y en ese momento, se enfrentan a un proceso de toma de decisión que debe guiarse por las pruebas clínicas y las preferencias de la paciente.

"Se debe garantizar que la decisión de las mujeres sea de calidad y se haya tomado de forma consensuada, colaborativa, guiada por las y los profesionales sanitarios", defienden, para reconocer que "la presión estética o la falta de información influyen en este proceso de toma de decisión".

En este sentido, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha señalado que, "desde el punto de vista de la igualdad y de la autonomía y la libertad de las mujeres, es importante que la decisión que tomen sea autónoma, sin ningún tipo de presión y con toda la información, y ofreciendo todas las opciones como válidas y respetables". "Porque la autonomía no es solo la capacidad de elegir, sino la posibilidad de hacerlo sin presiones simbólicas", ha remarcado.

Según el informe, muchas mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama y su posterior cirugía sienten la presión de cumplir los cánones de belleza femeninos. Por ello, las investigadoras proponen diseñar e implementar estrategias que mejoren la aceptación, la relación y la autoestima "para promover el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres que se enfrentan a cualquier tipo de cirugía de mama".

En lo que se refiere a los profesionales de la salud, el equipo de investigación propone mejorar las habilidades comunicativas y su neutralidad. Asegura que se deben "optimizar todos los aspectos relativos a los procesos asistenciales dirigidos a aumentar los tiempos de la consulta médica y ampliar los recursos para así garantizar una asistencia integral y de mayor calidad, entre otros aspectos".