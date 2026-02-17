Un estudio concluye que las mujeres mayores que viven solas consideran su situación como una oportunidad de crecimiento

Archivo - La directora de Emakunde, Miren Elgarresta - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio becado por Emakunde concluye que las mujeres mayores que viven solas consideran su situación como una oportunidad para el crecimiento personal y la contribución social, pese a los estereotipos negativos y la presión social que padecen quienes se encuentran en esta situación.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presentado el informe 'Mujeres mayores que viven solas en la Comunidad Autónoma de Euskadi: ¿permiso social concedido?, junto a la pareja investigadora formada por Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña, y el concejal-de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz, Luis Eduardo Royero.

Este estudio, resultado de la beca que concede Emakunde a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y Hombres, busca conocer qué aspectos socioculturales pueden condicionar negativamente el modo en que las mujeres mayores que viven solas afrontan esta experiencia, para establecer las medidas oportunas que reduzcan su vulnerabilidad y garantizar su calidad de vida.

El trabajo concluye que "vivir sola no equivale obligatoriamente a sentirse sola, como se desprende de la imagen estereotipada que la sociedad tiene de las mujeres mayores". Tal y como ha señalado la directora de Emakunde, "para muchas mujeres mayores, vivir solas es un aprendizaje, una oportunidad, una etapa de crecimiento personal; y una experiencia que, aunque incluye momentos de tristeza o de soledad se valora mayoritariamente de forma positiva".

Por su parte, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha señalado que la red de centros BIZAN de Vitoria-Gasteiz "tiene como uno de sus ejes transversales paliar la soledad y facilitar las relaciones, el aprendizaje y la participación de las personas mayores.

PERFILES

La realidad de la que parte el estudio es que del total de las personas que viven solas en Euskadi, el 32,5% son mujeres de 65 y más años, y la mayoría de ellas, un 75,4%, son viudas. Así, en la etapa vital de la vejez, resulta más probable vivir sola siendo mujer que siendo hombre, si bien influye el género en la percepción social de las personas mayores que viven solas.

De hecho, el estudio aprecia que la imagen de las mujeres mayores que viven solas tiene un componente negativo asociado a su condición de mujer y a la edad, y se extrapola que viven esta situación con tristeza, generando un nuevo estereotipo negativo sobre ellas.

Como reflexión, el trabajo advierte de que, a pesar de los logros en materia de igualdad de mujeres y hombres, en lo que se refiere a la libertad de optar por este estilo de vida, cuando la protagonista es una mujer mayor queda supeditada a una especie de permiso social para elegir su estilo de vida y el modo de afrontarla que condiciona su calidad de vida y puede incrementar su vulnerabilidad.

Sin embargo, aun con estos obstáculos sociales, se constata a lo largo de la investigación que vivir sola es una oportunidad para el crecimiento personal y la contribución social, valorada mayoritariamente por las protagonistas de esta experiencia vital en términos positivos.

El equipo investigador apunta dos retos que deben asumirse desde las políticas públicas como son el reconocimiento del papel pionero de muchas mujeres que optaron por la soledad como opción de vida cuando eran jóvenes, y posibilitar el derecho de las mujeres mayores a vivir solas hoy en día.

EQUIPO INVESTIGADOR

La socióloga y gerontóloga Iratxe Herrero Zarate ha coordinado la investigación, que también ha contado con la participación de Carlos Díaz de Argandoña Fernández politólogo, agente de igualdad y formador. Ambos colaboran desde hace más de dos décadas impartiendo conferencias y cursos. En la actualidad codirigen el gabinete de investigación social y-logika.