ETS y Celtas Cortos serán los grupos estrella del 42º Festival de Folk de Getxo que se celebra del 9 al 13 de septiembre

El grupo alavés ETS - GETXO KULTURA

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

ETS y Celtas Cortos serán los grupos estrella del 42º Festival de Folk de Getxo que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en Muxikebarri, la plaza Estación de Las Arenas y el parking de la playa de Ereaga.

En concreto, en Muxikebarri actuará la fadista Dulce Pontes, y tendrá lugar el proyecto 'Xalbador, Urepeleko artzaina' con motivo del 50º aniversario de la muerte del gran bertsolari, según ha informado en un comunicado Getxo Kultura.

La edición número 42 del Festival Internacional de Folk de Getxo, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre, comienza a tomar forma y se confirman los primeros nombres del cartel. Este año, el público podrá disfrutar de un variado programa que reúne a nombres internacionales y también a destacadas bandas de la música vasca, así como de la escena estatal.

La banda alavesa ETS, una de las formaciones más en boga en los últimos tiempos, actuará en el festival getxotarra, que también acogerá los conciertos de Celtas Cortos y la artista portuguesa Dulce Pontes. Además, como es habitual en las últimas ediciones, un proyecto dedicado a la cultura vasca pondrá el broche de oro al evento. En esta ocasión, se trata de un concierto dedicado al célebre bertsolari Xalbador, coincidiendo con la el 50º aniversario de su fallecimiento.

El Getxo Folk se desarrollará en tres escenarios diferentes, llevando la música a espacios de interior, como Muxikebarri, donde tendrán lugar los conciertos de abono a las 20.00 horas. Por su parte, los espacios al aire libre acogerán la programación de entrada gratuita, que se llevará a cabo en el entorno de la plaza Estación de Las Arenas (de 13.00 y 18.00 horas) y en el parking de la playa de Ereaga (23.00 horas).

Precisamente, en este emplazamiento tendrán lugar dos de las citas más destacadas de la edición de este año. El 11 de septiembre, actuarán Celtas Cortos, una de los grupos de referencia del folk rock, que llega a Getxo en esta ocasión para celebrar con el público sus 40 años sobre los escenarios.

Al día siguiente, día 12, será el turno de ETS-En Tol Sarmiento, la popular banda alavesa, una agrupación de referencia de la música vasca que en los últimos años ha cosechado un gran éxito dentro fuera de Euskadi.

Con nueve discos a sus espaldas, la formación liderada por Iñigo Etxezarreta ha conseguido hacerse con un lugar destacado en la escena musical y llenar auditorios y plazas, colaborando con artistas y bandas como Luz Casal, Búhos, Josu Zabala, Alaitz eta Maider, Leire Martínez, Süne, Alfred, Eñaut Elorrieta, Green Valley, Dupla y Maren, entre otros.

DELCE PONTES

Los dos conciertos cerrados para Muxikebarri tienen también nombres propios. Así, el 12 de septiembre actuará Dulce Pontes, una de las figuras más representativas del género portugués por antonomasia: el fado.

La artista lusa vuelve al centro getxotarra para acercar su música, como ya hizo en 2021 con gran éxito. En aquella ocasión, el concierto se vio limitado por las medidas impuestas con motivo de la pandemia, como también sucedió el año anterior con Celtas Cortos en el mismo escenario.

En esta ocasión, sin embargo, Getxo Kultura ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar sin limitaciones de las dos actuaciones en un Getxo Folk que, más de cuatro décadas después de su creación, sigue siendo una cita obligada en el panorama musical de Euskadi.

HOMENAJE A XALBADOR

Otra de las actuaciones más relevantes de los conciertos de pago vendrá la última jornada, el 13 de septiembre. Bajo el título de 'Xalbador, Urepeleko artzaina', un elenco de artistas de diferentes estilos de toda Euskal Herria se reunirá para homenajear a Fernando Aire Etxart 'Xalbador', figura esencial del bertsolarismo, con motivo del 50 aniversario de su muerte.

Bajo la dirección del productor, compositor y músico Joxan Goikoetxea, el espectáculo ensalzará la memoria del gran betsolari, que cuyo legado trasciende también a otros ámbitos, como sucede con 'Xalbadorren heriotzean', una canción compuesta en su honor por Xabier Lete que también han popularizado artistas como Erramun Martikorena, Benito Lertxundi, Anne Etxegoien y, más recientemente, Rozalén, y que se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos de la música vasca.

Junto con las actuaciones del parking de Ereaga, el Getxo Folk acogerá también una variada propuesta de carácter gratuito que tendrá lugar en la plaza Estación de Las Arenas. Allí, como en ediciones anteriores, se realizarán conciertos en horario matinal y vespertino a cargo de bandas vascas, estatales e internacionales en las que la música tradicional y géneros, tendencias y estilos van de la mano para que el público familiar y quienes no pueden acudir a Muxikebarri o a los conciertos nocturnos también puedan disfrutar de la música.