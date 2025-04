Etxanobe dice que la revisión fiscal persigue impulsar la competitividad empresarial y no "castigar ni recaudar más"

La diputada general vizcaína afirma que "en ningún caso" van a penalizar a las que inviertan para ser "más innovadoras y competitivas"

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha trasladado a las empresas vizcaínas que la revisión fiscal está dirigida a "impulsar su competitividad" y no busca "castigar ni recaudar más, sino incentivar a las empresas a reforzar su compromiso con el empleo, con la inversión, con la innovación y la sostenibilidad".

Tras subrayar que confía en que sea aprobada este miércoles en el pleno de Juntas Generales, ha incidido en que, "en ningún caso van a penalizar a las que inviertan para ser más innovadoras y competitivas y muestren su compromiso social y medioambiental".

"Se trata de una revisión de impulso, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad global", ha añadido, antes de poner en valor un texto que "refuerza la competitividad empresarial" porque "sin empresas, no hay empleo, no hay riqueza y no hay bienestar, ha reivindicado.

Etxanobe ha trasladado este mensaje en su discurso de apertura de Bizkaia Enpresa 2025, encuentro organizado por Beaz que ha reunido en el BEC de Barakaldo a 400 personas del ámbito empresarial del territorio.

En su intervención, Etxanobe ha asegurado que las nuevas medidas recogidas en la revisión fiscal, "responden a las necesidades que hemos recogido del tejido empresarial de Bizkaia" puesto que "apoyan la inversión, la I+D, la creación de empleo, la conciliación familiar y laboral, la sostenibilidad y la previsión social", ha enumerado.

"Vivimos un momento de gran incertidumbre e inestabilidad y la Diputación comparte esas inquietudes y preocupaciones que se trasladan desde el mundo empresarial.

Es por ello que ha defendido la necesidad de "actuar con "unidad" ante la incertidumbre global ya que, se desconoce "cómo va a evolucionar la guerra comercial que ha declarado el presidente de Estados Unidos, pero las primeras consecuencias ya las estamos sufriendo", ha lamentado, en forma de "dudas e incertidumbre que son malos enemigos para el desarrollo económico y social".

Tras reivindicar que es momento de que, como sociedad, "sepamos afrontar juntos y con espíritu constructivo esta situación", ha pedido a Europa que maneje el timón "con decisión" pero que, en todo caso, " Euskadi y, en concreto en Bizkaia, no se puede quedar a la espera ni ser convidados de piedra y tenemos deberes, empezando por las instituciones".

"ESTAR MUY CERCA"

En esta dirección, ha trasladado a los representantes empresariales, entre los que se encontraba la presidenta de la patronal vizcaína, Carolina Pérez Toledo que, desde la Diputación, "van a estar muy cerca, arrimando el hombro, para que, si llega la tormenta, nuestro tejido productivo la capee lo mejor posible, como se hizo en otras ocasiones como la pandemia".

"Hoy vuelve a ser el momento de estar muy pegados a la realidad de la empresa para tomar las decisiones que sean necesarias y si las empresas sufren, toda la sociedad va a sufrir. Ese es el mensaje que tenemos que hacer llegar" ha subrayado.

En esta misma dirección, Etxanobe ha asegurado que "la Diputación va a estar con las antenas bien puestas, en escucha activa, para detectar y recoger las propuestas que ayuden a superar este momento y salir más fuertes" ha resaltado.

Tras animarles a leer la letra pequeña de la revisión fiscal, Etxanobe ha asegurado que los retos a afrontar por el tejido empresarial vizcaíno, son "algo que hemos tenido muy en cuenta también en la revisión fiscal, que esperamos aprobar mañana mismo en Gernika" ha concluido.