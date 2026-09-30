Etxanobe llama a pactos en cuidado, territorio, convivencia y oportunidades pero no hará "acuerdos a toda costa"

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BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha apelado a sumarse a los "grandes pactos" por el cuidado, el territorio, la convivencia y las oportunidades que, a su entender, se requieren y ha asegurado que su Gobierno no tendrá "ningún problema" para aceptar "buenas ideas" de la oposición pero tampoco no está dispuesto a alcanzar "acuerdos a toda costa". Asimismo, ha indicado que "cada uno tiene que saber cuánto pesa", de manera que "quien no tiene mayoría no puede pretender que el acuerdo anule un resultado electoral".

En su intervención en el pleno de Política General que se celebra este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia, el último de la legislatura, Etxanobe ha insistido en la importancia de abordar los retos de "cuidado, territorio, convivencia y oportunidades", cuatro ámbitos que "requieren compromisos firmes" y que no se resuelven en un mandato ni son "exclusivos de un partido, de una institución", sino que "requieren acciones desde consensos amplios, grandes pactos sociales".

De este modo, la diputada general ha llamado a "sumarse". Según ha indicado a los grupos junteros, "quedan asuntos por acordar que no se deberían acordar por mayoría absoluta" y tienen "la puerta del gobierno foral abierta". En este sentido, ha asegurado que la Diputación no tiene "ningún problema" para "recibir una buena idea" de la posición, pero no aceptará las que no considere "adecuadas".

Etxanobe ha precisado que la Diputación no someterá "toda la actividad a contraste, porque hay decisiones que hay que tomar con inmediatez", pero responderá después ante las Juntas. "Un Gobierno que consulta todo no es más democrático, es un Gobierno que ha dejado de gobernar", ha señalado.

Tampoco, ha añadido va a prometer "acuerdo a toda costa" que se firmen "solo para poder decir que lo hubo" porque "no vale para nada". Además, ha señalado que "esto solo si funciona si cada uno sabe cuánto pesa". "Quien tiene mayoría no puede pretender que el acuerdo ratifique lo que ya había decidido, y quien no la tiene no puede pretender que el acuerdo anule un resultado electoral", ha planteado.

(Habrá ampliación)