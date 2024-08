Etxebarria cree que quienes rechazan la medalla de Vitoria-Gasteiz al Memorial tienen "mucho recorrido ético por hacer"

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, cree que quienes han rechazado la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo tienen "todavía por delante mucho recorrido ético por hacer" y, por su parte, espera que "lo vayan asumiendo y lo hagan cuanto antes".

Etxebarria ha hecho estas apreciaciones en una entrevista concedida a 'Onda Vasca', recogida por Europa Press, cuestionada por su valoración del rechazo a dicho reconocimiento por parte de EH Bildu y de la plataforma 'Memoria Osoa, Bizikidetzaren alde', que integra a 15 asociaciones de víctimas de 'violencia de Estado' y memorialistas, que consideraron que la decisión suponía una "discriminación y exclusión" de los damnificados por "la violencia y el terrorismo de Estado".

"Más allá del respeto a todas las opiniones, aunque no las comparto, creo que el Memorial de Víctimas del Terrorismo está luchando por la concienciación de la ciudadanía acerca de lo que ha pasado, también en esta ciudad, durante todos los años de terrorismo", ha explicado, para añadir, que, a su juicio, "tienen argumentos de peso suficientes como para haber sido merecedores de la medalla de oro de la ciudad", ha razonado.

En este punto, ha afirmado que le da "mucha pena ver que, todavía, después de tantos años y todo lo que hemos sufrido, haya personas, colectivos o posturas que todavía no entiendan lo que pasó; no lo entiendan o no quieran entenderlo" ha añadido.

Desde su perspectiva, "tienen todavía mucho recorrido ético por delante por hacer y espero que lo vayan asumiendo y haciendo cuanto antes" ha enfatizado, para añadir que, "todos somos iguales y tenemos que responder para hacer siempre caso a la memoria democrática de luchar por la defensa de los derechos humanos" ha concluido.

Por otro lado, preguntada acerca del balance de las fiestas de la Blanca hasta este miércoles, Maider Etxebarria ha asegurado que, "más allá de pequeñas incidencias, como hurtos o robos de móviles, está habiendo un ambiente general estupendo y festivo" que confirma, ha añadido, que esta es una ciudad donde las fiestas son una parte fundamental de su cultura y tradición" y, donde, a diferencia de otras fiestas, lo que se ve es la familiaridad y lo entrañable que es Vitoria-Gasteiz".