Etxebarria defiende construir más vivienda pública y rehabilitar el parque para afrontar el problema de la vivienda

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha defendido la necesidad de construir más vivienda pública, rehabilitar el parque edificado y aplicar medidas fiscales para afrontar el problema de la vivienda, durante su participación en el Congreso Internacional House Action, celebrado en San Sebastián.

La regidora, que ha reivindicado los acuerdos entre instituciones para seguir dando pasos en este sentido, ha participado en una mesa redonda centrada en la aplicación de soluciones en zonas tensionadas junto a los alcaldes de Bilbao y Donostia, Juan Mari Aburto y Jon Insausti, respectivamente.

La alcaldesa ha mostrado su "preocupación por la escasez y la carestía de la vivienda, porque afecta a un derecho básico", por lo que ha apostado por "poner todos los recursos sobre la mesa para responder a la necesidad de vivienda".

Además, ha detallado los ejes del 'Plan de Choque de Vivienda de Vitoria-Gasteiz', que incluye la construcción de casi 3.000 viviendas en tres años y la reciente aplicación de la zona tensionada, entre otras medidas.

En este sentido, ha desgranado varios datos sobre la situación del mercado residencial en la capital alavesa y ha agregado que, a pesar de los innumerables informes que genera el sector, "lo importante es que detrás de las cifras hay un problema que afecta y preocupa a la ciudadanía, que impacta de lleno en proyectos de vida y que condiciona otros aspectos, como el consumo". "Tenemos un problema real y lo reconocemos para hacerle frente", ha añadido.

Asimismo, ha recalcado que resolver el problema de la vivienda "es uno de los desafíos más complicados a los que se enfrentan los gobiernos", pero ha animado a seguir dando pasos para "huir del modelo de la especulación y del mercado libre que reina en ciudades como Madrid y que es un fracaso".

Preguntada sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha subrayado la necesidad de "dejar de consumir suelo y coser la trama urbana para aprovechar los espacios vacantes".