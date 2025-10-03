Etxebarria destaca que el encargo de la nueva estación de trenes es "un paso decisivo hacia la alta velocidad"

Adif AV invertirá 7,9 millones en la definición de la primera fase de las obras de integración ferroviaria

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha celebrado el anuncio del encargo del proyecto de construcción de la nueva estación de tren de la calle Dato, con una inversión de 7,9 millones de euros, ya que supone "un paso decisivo para adelantar la llegada de la alta velocidad a la capital vasca".

En un comunicado, Etxebarria ha destacado que, además de "renovar la actual estación, es un paso decisivo hacia la alta velocidad, un proyecto que transformará la ciudad y nos ayudará a reforzar nuestro papel como punto estratégico de movilidad en Euskadi", así como "facilitará y mejorará la vida de miles de personas usuarias".

El proyecto incluye la ampliación y modernización de la estación, con un vestíbulo soterrado de grandes dimensiones, nuevos espacios de servicio para los viajeros, andenes con marquesinas de 500 metros, y la construcción de un nuevo paso inferior que conectará el centro de Vitoria-Gasteiz con el campus universitario, mejorando así "la integración urbana y la accesibilidad".

Además, se contemplan actuaciones en la playa de vías, instalaciones y accesos, con el objetivo de adecuar la estación a los estándares de calidad que corresponden a una ciudad del tamaño e importancia de la capital alavesa.

Este encargo responde al compromiso adquirido en junio por el Ministerio de Transportes y Adif AV, y constituye un "hito clave" para la futura Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-Donostia, que conectará Vitoria-Gasteiz con las principales ciudades del entorno y con la red de alta velocidad del resto del país.

"La llegada de la alta velocidad será un impulso económico, social y urbanístico para Vitoria. Hoy damos un paso firme hacia ese futuro", ha concluido la alcaldesa.