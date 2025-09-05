Etxebarria dice que "es muy difícil de entender la huelga" de los jardineros de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Manifestación de trabajadores de Enviser en huelga indefinida, en Vitoria - SINDICATOS DE ENVISER - Archivo

La alcaldesa desvincula el incendio de una parcela en Zabalgana con los paros, aunque alerta que "existe un riesgo" de fuegos

VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha dicho que "es muy difícil de entender la huelga" que desde hace ya cinco meses mantienen los trabajadores de la empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento para ejercer las labores de mantenimiento de las zonas verdes de la capital alavesa.

Etxebarria ha censurado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que "tres veces se llegó a un acuerdo con el sindicato mayoritario y recularon en el último momento".

En este sentido, ha indicado que "la oferta incrementa sus sueldos hasta un 20% en cuatro años" y contempla "una reducción de 108 horas de su jornada", por lo que ha asegurado "no entender esta huelga" y ha garantizado que el Ayuntamiento seguirá apelando a "los servicios mínimos", para realizar el mantenimiento de parques, parcelas y jardines.

La regidora ha desvinculado el mal estado de las zonas verdes, a causa de la huelga, al incendio que esta semana asoló 4.000 metros de una parcela del barrio de Zabalgana, ya que, ha dicho que "la parcela no entra dentro del contrato subcontratado", sin especificar quién se encarga de su mantenimiento.

Aún así, ha señalado que este fuego "es las constatación de que existe un peligro de incendios" y que, por ello, se recurre a "los servicios mínimos". "Los parques y jardines no están en su mejor momento y los informes de Bomberos dicen que existe un cierto riesgo de incendios. Por suerte, no hemos tenido que lamentar nada. Seguiremos con los servicios mínimos establecidos", ha manifestado.

DÍA DE OLÁRIZU

Cuestionada por el estado de las campas de Olárizu a escasos días de la celebración de la tradicional romería, Etxebarria ha garantizado que, "por supuesto" que se va a celebrar, al comentar que "no se van a anular ninguna de las festividades".

"Intentaremos presentar la mejor de las caras del parque, para que este día se celebre y realice", ha indicado, para recordar que "el Ayuntamiento no se reúne con los trabajadores" y que "es la empresa quien debe negociar".

"El Ayuntamiento hace todo lo posible por colaborar con este acuerdo, pero, lo que se negocie, luego se tiene que asumir por toda la ciudadanía de Vitoria", ha finalizado, para demandar "cautela" en torno a este asunto.