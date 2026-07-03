Etxebarria pone en valor los acuerdos con la oposición y se reivindica como el "carril central" frente a los extremismos

Archivo - La alcaldesa, Maider Etxebarria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE-EE), ha puesto en valor los acuerdos con la oposición y se ha reivindicado como "el carril central", capaz de llegar a acuerdos con todos sin caer en los "extremismos" de la ultraderecha ni de la "izquierda radical".

Así lo ha manifestado la alcaldesa este viernes, en su respuesta a los grupos municipales durante el Debate General de Política Municipal después de las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Etxebarria, ha agradecido los consensos a los que ha llegado con las diferentes formaciones políticas que "demuestran cómo compensa llegar a acuerdos con este gobierno", y se ha reivindicado como el "carril central" que no quiere extremismos de la ultraderecha, pero tampoco quiere los de la "izquierda radical".

En este sentido, la alcaldesa ha agradecido a EH Bildu haber llegado a acuerdos como los de los presupuestos municipales, pero les ha pedido que condenen acciones como el robo de camisetas de España por parte del grupo Ernai el jueves pasado. "Se quedan ustedes solos sin condenar ciertas actitudes de señalamiento", les ha reprochado. Aun así, regidora quiere seguir llegando a acuerdos con la formación soberanista porque "nos compensa a nosotros y a la ciudad".

Al portavoz del PP, Iñaki García Calvo, le ha reprochado que ha creado una imagen de Vitoria-Gasteiz de "ciudad apocalíptica" y ha insistido en que sigue siendo Vitoria una de las ciudades más segura, "si no la ciudad más segura", con una tasa de delitos bastante por debajo que Bilbao y Donostia-San Sebastián.

"Lo que usted quiere es dibujar esta imagen de inseguridad, y quiere meter miedo, quiere meter odio, porque creen, de una manera equivocada, que moviliza votos", ha criticado. Ante la preocupación de los populares por la seguridad, les ha animado a apoyar su propuesta de crear un Cuerpo de Agentes de Movilidad.

Asimismo, ha echado en cara a Calvo que "quiere llegar a la Alcaldía de la mano de Vox", tras los pactos del PP con el partido de Santiago Abascal para gobernar en Andalucía y en otras comunidades autónomas. "La cortesía parlamentaria de la que disfrutamos, posiblemente el año que viene no la tengamos", ha lamentado.

"PERPLEJA"

Ante la intervención de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, la regidora se ha mostrado "perpleja" porque los morados le han acusado de "favorecer la especulación inmobiliaria", mientras que en esta legislatura ha acordado con el Ejecutivo municipal el Plan General de Ordenación Urbana para transformar un millar de lonjas en viviendas.

Asimismo, Etxebarria ha anunciado que ya se están tramitando más de media docena de peticiones para transformar locales inutilizados en viviendas y una demanda para transformar un pabellón agrícola en vivienda familiar.