Etxezarreta (ETS), pregonero de la Blanca, llama a utilizar el euskera para conservarlo: "Nuestra lengua no se rinde"

Archivo - Iñigo Etxezarreta - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante, compositor y líder del grupo ETS, el gasteitarra Iñigo Etxezarreta, pregonero de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, ha realizado un llamamiento este domingo a utilizar el euskera para conservarlo. "Nuestra lengua no se rinde", ha asegurado, para apelar también a que en las calles de la capital alavesa "no tenga cabida ninguna agresión sexista, racista, homófoba, ni ningún otro ataque contra la dignidad de las personas".

En su pregón de anuncio de las fiestas, ofrecido en euskera y castellano, y antes de recibir el pañuelo de fiestas de manos de la alcaldesa, Maider Etxebarria, Etxezarreta ha recordado que la mayoría de la banda son riojanos y comenzaron cantando en castellano.

"Pero con el tiempo entendimos que podíamos aportar algo más, que desde la música también podíamos ayudar a que el euskera siguiera vivo, especialmente en una tierra como la nuestra. Porque una lengua no es solo una forma de comunicarse, es una manera de mirar el mundo, de entender quiénes somos, de dónde venimos, y qué queremos transmitir a quienes vendrán después. Y nosotros elegimos hacerlo en euskera", ha afirmado.

En su pregón, ha recordado que "no hace tantos años el euskera estuvo prohibido, perseguido, castigado: 'Callad, háblame en cristiano'". "Nuestra lengua no se rinde, se esconde en cada sonrisa y vuelve cada vez que alguien dice 'Eskerrik asko'", ha apuntado.

También ha defendido que "la cultura no pertenece solo a quien nace en ella, pertenece también a quien decide acercarse, aprenderla, quererla y hacerla suya". "Esa ha sido siempre nuestra manera de entender el euskera, porque ahora nos toca a nosotros cuidar todo aquello que recibimos de quienes estuvieron antes. Y muchas veces eso empieza con gestos muy pequeños, diciendo 'eskerrik asko', pidiendo en estas fiestas 'hiru caña mesedez' o acercándose a un concierto en una lengua que quizá no dominamos, pero que valoramos", ha manifestado.

A su juicio, "una lengua no se conserva apoyándola, se conserva cuando alguien decide utilizarla". "Un pueblo que cuida su cultura también cuida su memoria", ha manifestado, para reivindicar las fiestas como "escuela cultural".

"ETS nació en Yécora. Ahí están una parte de mis recuerdos y una parte muy importante de mi corazón. Pero yo, soy de Gasteiz, aquí nací hace 38 años, aquí crecí, estudié, hice mis primeros amigos y empecé a descubrir quién quería ser", ha señalado.

Tras recordar que durante tiempo vivió en Francia, ha dicho que la vida le trajo "de vuelta a casa". "Trabajé como ingeniero y cuando parecía que todo estaba encaminado, decidí hacer la mayor apuesta de mi vida, dejarlo todo para intentar vivir de la música", ha destacado.

Etxezarreta ha reconocido que, "sobre el papel, no parecía la mejor idea, intentar vivir de algo que nunca había estudiado, cantando en euskera dentro de un grupo mayoritariamente riojano y no euskaldun, y con un nombre que despistaba bastante como 'En Tol Sarmiento'".

Según ha asegurado, la vida le ha demostrado que "merece la pena intentarlo, respetar el proceso, no buscar atajos y aprender de cada etapa".

"Creo que el mayor tesoro de Gasteiz es que sigue perteneciendo a quienes la vivimos cada día y ojalá sepamos seguir creciendo como ciudad sin perder su esencia. Ojalá lo hagamos con sentido, sin perder el acceso a la vivienda para que los que construimos nuestra vida aquí podamos seguir siendo protagonistas de nuestra propia ciudad. Yo personalmente prefiero tener que seguir explicando cada vez que viajo fuera dónde está Gasteiz y cómo es, pero saber que aquí seguimos encontrando un equilibrio entre calidad de vida, sostenibilidad, cultura y ocio", ha reivindicado.

Para el cantante de ETS, "pocas cosas hablan tanto de Gasteiz como de sus fiestas", y ha admitido que no se ha perdido ninguna". "Agradecer de corazón a todas las cuadrillas de Blusas y Neskas, porque sóis un parte imprescindible del alma de estas fiestas. Llenáis las calles de sonrisas, de música, de vida. Creo que sois un ejemplo para todo lo bueno que representan estas fiestas, pero también para demostrar que aquí no hay sitio a quien quiera ensuciarlas", ha indicado.

FIESTAS SIN AGRESIONES

Por ello, ha emplazado a responder "seriamente ante cualquier hecho que vulnere la libertad a disfrutar de ellas". "Que en nuestras calles no tengan cabida ninguna agresión sexista, racista, homófoba, ni ningún otro ataque contra la dignidad de las personas". "Y, que si ocurre, sigamos teniendo la valentía de parar, de señalarlo y de demostrar que hay cosas mucho más importantes que seguir de fiesta, porque eso también habla de quiénes somos", ha apuntado.

Iñigo Etxezarreta, que ha recordado su paso por la cuadrilla Martinikos, ha dicho que las txosnas también han sido su "residencia durante las fiestas". "Siempre he pensado que las fiestas de una ciudad se construían desde lo institucional y desde lo alternativo", ha añadido, para también defender el papel de las asociaciones.

"La música me ha regalado mucho más que una profesión, me ha regalado una manera de conectar con la gente y todo eso lo hemos vivido sobre todo en las plazas. Quizá por eso siento un cariño tan especial por las fiestas, porque ETS se ha crecido en las plazas de los pueblos y de las ciudades", ha indicado.

Etxezarreta ha asegurado que "Gasteiz ha sido una parte imprescindible de ese camino", para rememorar su primer concierto en La Blanca hace 14 años. Posteriormente, eligieron la capital alavesa para grabar un disco en directo.

Además, ha agradecido a todos artistas alaveses que "han abierto el camino" a ETA, como Hertzainas, Betagarri, Kaotiko, La Polla o Soziedad Alkoholika.

Por último, ha tenido un recuerdo para su hermano fallecido y ha dicho que ahora le emociona pensar que Vitoria-Gasteiz, que les vio crecer, le haya permitido cumplir sus sueños. "Una ciudad no se recuerda por sus edificios, se recuerda por las personas que la habitan, por cómo se cuidan unas a otras, y por los valores que son capaces de transmitirse de generación en generación. Esto es precisamente lo que celebramos estos días. Sigamos celebrando, sigamos cuidándonos, y sigamos apoyando nuestra cultura. Un pueblo que cuida su cultura, también debe cuidar su memoria", ha concluido.