Eudel y Emakunde apoyan a los municipios para "blindar la igualdad ante discursos negacionistas" que llegan a jóvenes

Plenario de Municipios de la red Berdinsarea de igualdad en Bilbao. - E.MORENO ESQUIBEL/EUDEL

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales de municipios vascos se han reunido este lunes en el plenario anual de Berdinsarea, la red impulsada por Eudel y Emakunde, en el que las instituciones han resaltado la importancia del apoyo a los municipios para "blindar la igualdad frente a los discursos negacionistas" que llegan a la juventud.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, han participado, junto a los representantes de decenas de localidades de Euskadi, en este plenario anual de la red de municipios impulsada por estas dos instituciones para fortalecer las políticas locales de igualdad y prevenir la violencia contra las mujeres.

En la actualidad, Berdinsarea está compuesta por 89 entidades locales: 20 ayuntamientos y dos cuadrillas de Álava, 43 ayuntamientos de Bizkaia y 24 de Gipuzkoa. La red, han explicado desde Eudel y Emakunde, es la "avanzadilla" de las políticas locales de igualdad en Euskadi y "el motor de buenas prácticas y experiencias innovadoras" que se comparten al conjunto de municipios vascos.

Ante la "proliferación de mensajes contrarios a la igualdad", especialmente dirigidos a la juventud y en el ámbito digital, y del "negacionismo de la violencia contra las mujeres", las instituciones han recordado la importancia de "ampliar la igualdad en todos los espacios de relaciones humanas, desde las políticas y recursos públicos".

Según han indicado desde Eudel y Emakunde, "los municipios vascos han cerrado filas para defender la igualdad como derecho humano fundamental y un pilar innegociable de la democracia", subrayando además "el papel clave de la educación en valores igualitarios entre las nuevas generaciones".

Este 2026 Berdinsarea, la primera red de municipios a nivel estatal, cumple 20 años de trayectoria colaborando con el resto de instituciones vascas y con otras redes europeas. Para conmemorar este aniversario, se ha anunciado una jornada especial el próximo 8 de octubre, en la que se reconocerá "el papel pionero" de las técnicas municipales de igualdad en la transformación de la sociedad vasca.

Durante el encuentro, la presidenta de Eudel ha destacado que "las políticas de igualdad no son accesorias" y quienes rechazan o cuestionan los logros del feminismo "lo que buscan es dividir una fuerza que nos ha transformado en una sociedad más igualitaria, libre y democrática".

En este contexto, Apraiz ha abogado por fortalecer la colaboración entre municipios y el trabajo en red desde la proximidad. "El impulso de los ayuntamientos de Berdinsarea es hoy más necesario que nunca para seguir avanzando en el reto de la igualdad", ha remarcado.

La presidenta de Eudel ha subrayado que en ese camino es clave el "compromiso activo de los hombres" para avanzar hacia relaciones más igualitarias y corresponsables.

Por su parte, Miren Elgarresta ha recordado el lema 'Dale espacio a la igualdad' de la última campaña del 8 de marzo y, en este sentido, ha hecho hincapié en que "en las últimas décadas se han dado muchos pasos en el avance de la igualdad, pero ésta no es un logro garantizado, sino un espacio que debemos cuidar, proteger y ampliar diariamente".

Asimismo, ha rememorado que Berdinsarea se creó hace 20 años en un marco de colaboración entre Eudel y Emakunde, y se sigue "hoy creyendo en Berdinsarea como un instrumento de vital trascendencia a la hora de tratar la igualdad entre mujeres y hombres, y la violencia contra las mujeres en el ámbito municipal y en el de cercanía a la ciudadanía", siendo conscientes de que esta red se ha convertido en "un referente en los modos de hacer" de las políticas públicas y de igualdad incluso en el plano internacional.

HOJA DE RUTA

El plenario ha servido también para presentar las líneas estratégicas que guiarán la acción local este año, con especial foco en la transversalidad y el apoyo a los municipios, han explicado desde Eudel y Emakunde.

Así, se ha citado el Programa Berdinsare(h)abian, para impulsar políticas de igualdad en municipios con menor capacidad económica y de gestión, o la actualización de los protocolos de respuesta institucional y nuevas directrices de prevención ante la violencia machista.

La integración de la perspectiva de género en el urbanismo, los presupuestos municipales o las políticas de cuidados y las "fiestas igualitarias" con talleres de formación dirigidos a responsables políticos y personal técnico municipal son otros de los campos que se van a impulsar.