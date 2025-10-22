Eudel y Emakunde apoyarán a municipios de hasta 7.000 habitantes en la implantación de políticas locales de igualdad

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la presidenta de Eudel,Esther Apraiz, y el alcalde de Iurreta, Oskar Koka. - EUDEL

Lanzan el programa "Berdinsare(H)abian" para facilitar el cumplimiento efectivo de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en toda Euskadi

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La sociedad de municipios vascos (Eudel) y el Instituto Vasco de la Mujer - Emakunde han presentado este miércoles en Iurreta (Bizkaia) el programa "Berdinsare(H)abian", una iniciativa conjunta dirigida a apoyar a los municipios de hasta 7.000 habitantes en la implantación y consolidación de políticas locales de igualdad.

Según han explicado, el objetivo que se persigue es facilitar el cumplimiento efectivo de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres en todo el territorio de Euskadi, garantizando así su cobertura para el 100% de la población vasca.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, han presidido, junto al alcalde de Iurreta, Oskar Koka, el encuentro con una representación política de los 194 municipios de hasta 7.000 habitantes (76% de la Comunidad Autónoma Vasca), muchos de ellos agrupados en Cuadrillas en Álava, o en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, en Mancomunidades y otras agrupaciones comarcales.

La Ley Vasca para la Igualdad establece que todas las entidades locales, independientemente de su tamaño, deben contar con estructuras específicas de impulso de la igualdad, dotadas de personal técnico especializado, con dedicación adecuada y recursos suficientes. Sin embargo, estas condiciones representan un desafío mayor para los municipios de menor dimensión poblacional.

Para dar respuesta a esta situación, Eudel y Emakunde ofrecerán a través de la Red de municipios Berdinsarea, un mejor acompañamiento y apoyo a los pequeños municipios en la organización de sus estructuras de igualdad y en el despliegue de políticas públicas ajustadas a su escala.

Con carácter general, Berdinsarea fomenta el trabajo en red y recomienda a los pequeños municipios trabajar de manera agrupada. En los tres territorios, son cada vez más los ayuntamientos que optan por "compartir esfuerzos, personal y recursos", han explicado en el encuentro, para añadir que estas experiencias "demuestran que la cooperación intermunicipal es la vía más eficaz para alcanzar los estándares de calidad exigidos por la normativa, garantizando políticas de igualdad estables y de impacto real".

Esther Apraiz ha destacado que "los municipios de menor tamaño tienen mayor conciencia de comunidad, y pueden ser espacios de innovación en políticas de igualdad, laboratorios de convivencia y ciudadanía inclusiva a escala local".

"A través de la red Berdinsarea, Eudel y Emakunde reafirmamos nuestro compromiso para que todos los municipios participen en los avances de la estrategia vasca de igualdad; para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de políticas locales que promuevan la equidad, la corresponsabilidad y la prevención de la violencia machista", ha remarcado.

Por su parte, Miren Elgarresta ha subrayado el papel desarrollado por Berdinsarea, desde sus inicios, en el impulso de la igualdad en los municipios de menor tamaño poblacional de Euskadi. La directora de Emakunde ha destacado que Berdinsare(H)abian se dirige a los municipios de menos de 7.000 habitantes, "por ser quienes menos recursos y mayores dificultades tienen para el desarrollo y consolidación de sus políticas para la igualdad".

Elgarresta ha recordado que la Ley para la Igualdad prevé que la administración autonómica y las administraciones forales asistan a los municipios con menor capacidad y de gestión en el ejercicio de sus competencias en materia de igualdad.

BERDINSARE(H)ABIAN

Berdinsare(H)abian se dirige a ayuntamientos que ya disponen de estructuras de igualdad, pero especialmente a aquellos que aún están en proceso de constituirlas, ofreciendo formación e innovación (píldoras formativas online y encuentros anuales de networking) para compartir prácticas avanzadas e innovadoras, así como acompañamiento organizativo, como apoyo técnico y metodológico para diseñar y acordar fórmulas compartidas de gestión de la estrategia de igualdad, con apoyo de diferentes herramientas.

En la jornada de este miércoles se han presentado las experiencias concretas de la Cuadrilla de Ayala, la Mancomunidad del Txorierri y de los municipios de Legorreta, Segura y Zaldibia. El programa se inspira en experiencias que ya funcionan en Euskadi y que demuestran que "compartir recursos multiplica la capacidad de acción local y aumenta el alcance de las políticas públicas", han precisado.

En Álava, las Cuadrillas financian plazas técnicas de igualdad a tiempo completo, lo que garantiza cobertura en los municipios menores de 7.000 habitantes; en Bizkaia, varias Mancomunidades como Txorierri, Enkarterri y Uribe Kosta han optado por agrupar esfuerzos y disponer de personal técnico común; y en Gipuzkoa, municipios como Lezo, Usurbil o Segura han creado sus propias plazas de técnicos municipales, y otros han comenzado a compartir personal a través de estructuras supramunicipales.