BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de municipios vascos, Eudel, ha mostrado "su más enérgica repulsa y condena" ante el homicido de una mujer, vecina de Bilbao, fallecida esta madrugada tras ser presuntamente apuñalada por su expareja en un domicilio de la capital vizcaína.

En un comunicado, Eudel, tras trasladar su solidaridad a la familia y las personas cercanas de la víctima, ha recordado que las muertes sólo muestran una parte "del problema de la violencia contra las mujeres", cuyo origen se sitúa, ha señalado, "en la desigualdad" entre mujeres y hombres.

En este sentido, la asociación ha advertido de que la violencia, de distinto tipo, que se ejerce contra las mujeres constituye "una grave e intolerable violación de los derechos humanos".

"Esta tragedia nos enfrenta a la responsabilidad que tenemos las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca en hacer efectiva la Igualdad en nuestros municipios", ha subrayado Eudel.

En esta línea, ha mostrado su compromiso de seguir "reforzando" acciones de sensibilización y prevención "con quienes representan el futuro", esto es, "nuestras ciudadanas y ciudadanos más jóvenes".

Por último, Eudel ha expresado su adhesión a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento de Bilbao para las 11.00 horas en las escalinatas del edificio Consistorial, así como a todas las muestras de repulsa que se organicen.