Eudel ofrece una guía para impulsar políticas locales de cuidados "desde la corresponsabilidad y el enfoque feminista"

Esther Apraiz, txerra Molinuevo, Maria José Blanco e Itsaso Lekuona presentan la guía. - EUDEL

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos-EUDEL ha presentado este miércoles la "Guía para la Democratización de los Cuidados en las Instituciones Locales desde un enfoque feminista", una herramienta "estratégica" que refuerza el papel clave de los ayuntamientos para responder al reto de los cuidados desde el ámbito más cercano a la ciudadanía. Así, se ofrece a los municipios "una hoja de ruta práctica, abierta y flexible para impulsar políticas locales de cuidados desde la corresponsabilidad, la comunidad y el enfoque feminista".

La guía plantea avanzar hacia una organización social de los cuidados "más justa, corresponsable y sostenible, con enfoque feminista y con la implicación activa de la comunidad, reforzando el valor del auzolana", según ha remarcado Eudel.

El documento recoge una primera parte conceptual de enfoques y normativa, junto a un análisis crítico del régimen actual de cuidado y sus problemas estructurales. En un segundo bloque, se propone la hoja de ruta para los municipios, con cinco fases para iniciar procesos de transformación local y 35 ejemplos de buenas prácticas reales.

El fin de esta iniciativa es orientar a los gobiernos locales en una nueva organización social de los cuidados desde tres claves: el enfoque feminista, el arraigo en lo local y la articulación de los servicios públicos y las redes comunitarias de cuidados.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, ha subrayado el papel clave de los ayuntamientos ante este reto urgente. "La crisis de los cuidados ya no es un debate teórico, es una realidad cotidiana en nuestros municipios", ha dicho, para añadir que con esta guía los ayuntamientos cuentan con "una brújula para pasar de un modelo sostenido históricamente por las mujeres e invisible, a otro basado en la corresponsabilidad, donde cuidar sea una responsabilidad colectiva y no una carga individual".

TRES AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO

Eudel puso en marcha en 2022 este proyecto "pionero" con el apoyo experto de la asociación Emagin y durante tres años se ha desarrollado un proceso de "diagnóstico, contraste y construcción compartida" con ayuntamientos y agentes especializados.

En este trabajo han participado personal técnico municipal de igualdad y servicios sociales, cooperativas de trabajadoras del hogar, sindicatos, entidades del tercer sector y asociaciones comunitarias de mayores, personas con discapacidades, así como expertas en la materia y comprometidas con nuevas formas de organización social de los cuidados.

Entre 2023 y 2025, el proyecto ha permitido además mapear la realidad de 153 entidades locales vascas -ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas-, identificando recursos existentes y experiencias transformadoras que ya están marcando camino.

Entre ellas destacan los municipios de Amurrio, Hernani y Portugalete, "referentes por su impulso de políticas innovadoras en materia de cuidados", ha destacado Eudel. Los tres regidores Txerra Molinuevo (Amurrio), María José Blanco (Portugalete) e Itxaso Lekuona (Hernani) han presentado este miércoles sus diversas experiencias y aprendizajes.

"Esta realidad interpela a toda la sociedad. Los ayuntamientos asumimos el reto de liderar una organización social de los cuidados más eficiente, sostenible y adaptada a nuestro tiempo", ha señalado Esther Apraiz.

Eudel ha animado a los municipios a iniciar este camino "con determinación, junto a su ciudadanía y el tejido social y asociativo". Además del compromiso político, se destaca la necesidad de coordinación entre todas las áreas municipales y la colaboración del ayuntamiento con los diversos actores institucionales y sociales.

La guía propone una hoja de ruta "flexible" que cada municipio podrá adaptar a su realidad a través de cinco grandes líneas de actuación: impulsar estructuras públicas-comunitarias de cuidados; sensibilizar y formar para renocer el valor social del cuidado; activar redes comunitarias para redistribuir los cuidados; mejorar las condiciones de vida y trabajo de quienes cuidan; y personalizar la atención y facilitar el acceso a recursos.

Eudel acompañará su implantación en los municipios mediante trabajo en red, formación específica y apoyando la creación de espacios locales de reflexión y participación junto a ciudadanía, tejido asociativo y tercer sector. "Toda transformación requiere tiempo, compromiso y voluntad compartida, pero el cambio empieza siempre con un primer paso", ha remarcado Apraiz.

"UN RETO SOCIAL INAPLAZABLE"

Según ha apuntado Eudel, "la necesidad de repensar los cuidados ha sido clave en la agenda del movimiento feminista desde las huelgas y movilizaciones de 2018". Tras la pandemia, ha señalado, "la crisis de los cuidados adquirió aún mayor relevancia pública al evidenciarse el agotamiento del modelo actual para dar respuesta al aumento y la complejidad de las necesidades de cuidado de la población".

A ello, ha dicho, "se suma una realidad persistente, la hiperfeminización y racialización" de los cuidados. Según apunta la guía, en Euskadi el 84% de las excedencias por cuidados y más del 90% del empleo en el servicio doméstico corresponden a mujeres, muchas de ellas migradas y, en numerosos casos, en situación de vulnerabilidad.

Además, según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos tres años el 7,3% de las mujeres ha interrumpido su actividad laboral por motivos de conciliación, frente al 1,5% de los hombres, "lo que revela la persistencia de una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado", según Eudel.