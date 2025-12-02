Eudel participará en la Cumbre de Líderes Locales y Regionales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa

Imagen de archivo del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). - EUDEL

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, participará este jueves y viernes, en representación de los ayuntamientos de Euskadi, en la Cumbre de Líderes Locales y Regionales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), que se reunirá en Malta y a la que llevará la experiencia de los municipios vascos en materia de buen gobierno, cohesión social y participación comunitaria. Según ha remarcado, "la democracia europea se sostiene en los municipios".

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la mayor organización europea de representación municipal y regional, agrupa a más de 130.000 entidades locales de 41 países y tiene como misión defender la autonomía local y promover la cohesión y la democracia en Europa, han recordado desde Eudel.

La Asociación de Municipios Vascos forma parte de este organismo que se reunirá en Malta en un contexto europeo, explican desde el CMRE, "marcado por transiciones demográficas, tensiones geopolíticas y nuevas oportunidades de inversión en los municipios y territorios".

La Cumbre tendrá como hito principal la renovación del liderazgo político del Consejo, incluida su presidencia, vicepresidencias y portavocías sectoriales, para el mandato 2026-2028, proceso en el que Apraiz participará con voto como miembro del Comité director de la organización.

La presidenta de Eudel ha destacado el "papel clave" de los ayuntamientos para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones ante el auge del totalitarismo, la polarización y la desinformación.

"La democracia europea se sostiene en los municipios. Las grandes transformaciones sociales necesitan gobiernos locales fuertes, con capacidad de decisión y escucha activa a la ciudadanía", ha defendido Esther Apraiz, que ha subrayado también la oportunidad de llevar al CMRE la experiencia de los ayuntamientos vascos en materia de buen gobierno, cohesión social y participación comunitaria.

RETOS COMUNES

La cumbre de Malta congregará a cerca de 150 representantes electos para explorar los retos "urgentes y comunes" para las ciudades, entre ellos la defensa de la democracia a nivel local, el rol de los municipios en el diseño de las futuras prioridades del presupuesto europeo, la transición demográfica y la gestión migratoria, la agilización y eficiencia de las administraciones, o el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, ha avanzado Eudel.

Estas cuestiones se articularán a través de paneles de debate y un nuevo espacio de 'laboratorio', diseñado para impulsar propuestas y proyectos de colaboración entre ciudades europeas.