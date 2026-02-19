Eudel prorroga sus presupuestos por primera vez en 40 años tras las abstención de EH Bildu

Asamblea general de Eudel en Zumarraga - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, prorrogará sus presupuestos por primera vez en 40 años tras la abstención de EH Bildu en la votación de las Cuentas para 2026. El apoyo de PNV y PSE no ha sido suficiente para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para que salieran adelante.

La coalición soberanista ya había avanzado que no apoyaría las cuentas en la Asamblea General, que se ha celebrado este jueves en Zumarraga (Gipuzkoa), debido a la "falta de transparencia" en el proceso de elección del director general la Asociación de Municipios Vascos encargada por el PNV, "por decisión propia" a una "conocida" consultora.

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha manifestado su "decepción institucional" ante la prórroga y ha advertido de que esto "dificultará la realización" de varios proyectos. Así, ha lamentado que "hoy no hemos estado a la altura de esa "responsabilidad compartida".

En la Asamblea se ha presentado el presupuesto de Eudel para 2026, aprobado por mayoría en la Comisión Ejecutiva el pasado mes de diciembre. El documento del presupuesto ha sido elaborado por el equipo técnico de la asociación y contrastado, en sus diferentes borradores, con las alcaldesas y alcaldes de la Ejecutiva de Eudel, integrada por las diferentes sensibilidades municipales.

Además, los ayuntamientos vascos han podido realizar sus aportaciones al presupuesto durante el proceso participativo iniciado en septiembre del pasado año.

El presupuesto de Eudel para este ejercicio, que no ha sido aprobado, asciende a 5,3 milllones de euros, del que el 39,78% se destina a gastos de personal. Del resto, las partidas más importantes son "estudios y trabajos" (683.150,67 euros), que engloba las principales líneas de acción, así como "proyectos y programas", como la formación (392.450 euros).

