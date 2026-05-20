Europa aprueba dos protocolos pesqueros que suman nuevas posibilidades de pesca para la flota vasca

La europarlamentaria del PNV Oihane Agirregoitia - VALENTINE ZELER

SAN SEBASTIÁN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo aprobado este miércoles a dos protocolos pesqueros que sumarán nuevas posibilidades de pesca para la flota vasca. En el caso del protocolo pesquero entre la UE y las Islas Cook, cuyo informe ha tenido como ponente a la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, abarca un período de siete años y permitirá faenar a cuatro atuneros cerqueros europeos 40 días al año (tres del Estado español y uno de Francia).

El protocolo ya se aplica provisionalmente desde diciembre de 2025, cuando expiró el anterior acuerdo, y estará en vigor hasta el 8 de diciembre de 2032, según ha explicado la formación jeltzale.

A cambio del acceso a las aguas las Islas Cook, la UE abonará una contribución anual de 460.000 euros, de los cuales 165.000 se destinarán al acceso a los recursos pesqueros y 295.000 al apoyo a la política pesquera local. Además, los armadores tendrán que abonar los cánones por licencia y capturas.

El acuerdo, según ha valorado Agirregoitia, "se ajusta a las prioridades de la Política Pesquera Común, promueve una política pesquera sostenible y reforzará la asociación estratégica con este territorio".

"El acuerdo es importante tanto para los busques pesqueros europeos que faenan en la zona como para reforzar lazos con Islas Cook. La situación geopolítica de la zona es una razón importante para que la Unión Europea mantenga asociaciones sólidas con los países socios del Pacífico", ha afirmado la eurodiputada del PNV.

Además, ha mostrado su preocupación por las actividades y la "creciente influencia" de China en la región. Así, ha considerado que "es importante trabajar con diligencia para mantener nuestras asociaciones en la región y explorar nuevas posibilidades con el fin de reforzar la influencia de la UE y contribuir a una estructura de gobernanza oceánica más sólida y basada en normas".

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

El Parlamento Europeo también ha renovado el protocolo pesquero entre la UE y Santo Tomé y Príncipe que expiró en diciembre de 2024. El nuevo protocolo también se aplica de forma provisional desde octubre de 2025 y estará en vigor hasta octubre de 2029.

Al igual que el acuerdo con las Islas Cook, permitirá a los buques europeos pescar atún y otras especies migratorias. Concretamente, podrán faenar 26 atuneros cerqueros (15 de España y 11 de Francia) así como nueve palangreros de superficie (7 de España y 2 de Portugal).

Según el acuerdo, podrán capturar 6.500 toneladas anuales a cambio de una contribución anual de la UE de 825.000 euros: 325.000 para derechos de acceso y 500.000 euros para apoyar al sector local. Los armadores tendrán que abonar además un canon de 85 euros por tonelada de pescado capturado.

Por último, el pleno también ha aprobado un informe que analiza la aplicación de la planificación marítima espacial en la pesca, en el que se recomienda el fortalecimiento de la ordenación con "un enfoque más coordinado, participativo y basado en evidencias científicas", dando un "papel estratégico prioritario" a la pesca y la acuicultura. El texto lamenta que el actual marco jurídico "no haya mejorado la previsibilidad ni que haya aportado estabilidad" a las actividades pesqueras.