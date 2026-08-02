Euskadi activa el aviso amarillo este domingo por máximas de 35 grados en el sur del territorio

Archivo - Un perro bebe agua de una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VITORIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este domingo por la tarde un aviso amarillo por temperaturas muy altas ante la previsión de alcanzar máximas de 35 grados en el eje del Ebro, así como 33 grados en la zona de transición.

De este modo, desde las 12.00 horas hasta las 20.00 horas de mañana, se activará el aviso por temperaturas máximas de 35ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 26ºC, los 29ºC en la zona cantábrica interior y los 33ºC en la zona de transición.