Euskadi activa el aviso amarillo para este jueves por riesgo de temperaturas muy altas

Archivo - Un niño llena usa una fuente para refrescarse - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha activado en aviso amarillo desde las 13.00 a las 19.00 horas de este próximo jueves, 24 de septiembre, por riesgo de temperaturas muy altas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las temperaturas máximas podrían rondar los 34 grados en la zona cantábrica interior.

Por su parte, en la zona costera costera de la comunidad autónoma se podrían rondar los 29 grados, los 33 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.