Euskadi activa el aviso amarillo este jueves y viernes por temperaturas muy altas que llegarán los 35 ºC en la costa

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá activado este jueves y viernes el aviso amarillo por temperaturas muy altas, que podrían alcanzar los 35 grados en la zona cantábrica.

El aviso amarillo por temperaturas muy altas se activará este jueves desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la zona cantábrica interior y los 34 grados en la zona de transición. Por su parte, las temperaturas máximas rondarían los 28 grados en la zona costera y los 34 grados en la zona del eje del Ebro.

Este viernes se volverá a activar el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. En esta franja horaria, las temperaturas máximas podrían rondar los 32 grados en la zona costera y los 35 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas rondarían los 32 grados en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro.

Además, este viernes se activará también durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo alto incendio forestal, debido a la intensidad del viento de componente sur y a las altas temperaturas.