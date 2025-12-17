Euskadi activa el aviso amarillo este jueves y viernes por viento del sur de más de 100 km/h y olas de más de 3 metros

Archivo - La olas rompen contra la costa en Orio, Gipuzkoa. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este jueves y viernes en Euskadi el aviso amarillo por viento del sur de más de 100 kilómetros por hora y olas de más de 3 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este jueves se activará el aviso amarillo por riesgo de viento desde las 9.00 hasta las 21.00 horas. Según las previsiones, las rachas de viento de componente sur podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en zonas de montaña del oeste. Por su parte, en zonas no expuestas las rachas de viento pueden rondar los 60 km/h, siendo de 60-80 km/h en el extremo oeste de Bizkaia y en el extremo este de Gipuzkoa.

Asimismo, desde las 15.00 hasta las 17.00 horas, se activará el aviso amarillo por riesgo: marítimo-costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 2-2,5 metros y la pleamar será a las 15.42 horas, con una marea estimada de 3,97 metros. Desde las 18.00 hasta las 24.00 horas se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, en este caso para la navegación.

VIERNES

En cuanto a este viernes, durante toda la jornada estará activado el aviso por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significantes de más de 3,5 metros.

La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3,5 metros y el viento del suroeste con fuerza 3 a 4, rolando durante la mañana a noroeste con fuerza 3 a 4, irá amainando durante la tarde y por la noche quedará de componente oeste fuerza 2. Originará mar rizada, aumentando a marejadilla a marejada con el giro del viento y por la noche originará mar rizada.

Además, desde las 3.00 hasta las 5.00 horas y entre las 16.00 y las 17.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. Durante esas horas, la altura de ola significante se situará en torno a 3,5 metros.

La pleamar de las 03.58 horas originará una marea estimada de 4,15 metros, mientras que la pleamar de las 16.17 horas provocará una marea estimada de 3,95 metros.