Euskadi activa el aviso amarillo por lluvias intensas desde este sábado y hasta el domingo que podrían acumular 60 l/m2

Archivo - Lluvia intensa en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología activará los avisos amarillos, por precipitaciones intensas y persistentes, desde las 18.00 horas de este sábado y hasta las 06.00 horas del domingo, ante la posibilidad de chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes y sin descartar que sean muy fuertes, que podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En concreto, desde las 18.00 hasta las 24.00 horas del sábado se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar que localmente se superen los 30 litros. Asimismo, se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas entre las 18.00 horas del sábado y las 06.00 horas del domingo.

Ambos avisos se mantendrán activos entre las 00.00 y las 06.00 horas del domingo, con posibilidad de superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y, localmente, los 30 litros por metro cuadrado.

Durante este mismo periodo, entre la medianoche y las 06.00 horas del domingo, continuará el aviso por precipitaciones persistentes, dentro del episodio iniciado a las 18.00 horas del sábado, en el que se podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Los chubascos serán moderados y tormentosos, pudiendo ser localmente persistentes y fuertes, sin descartar que alcancen intensidad muy fuerte.