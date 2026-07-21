Euskadi activa el aviso amarillo este miércoles por temperaturas altas persistentes, de hasta 37 ºC en el sur de Álava

Archivo - Termómetro en Bilbao marcando 37 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará durante toda la jornada de este miércoles el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes, que podrían alcanzar los 37 ºC en el sur de Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Según las previsiones, durante la jornada de este miércoles las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/28 ºC en la zona costera, a 16/32 ºC en la zona cantábrica interior, a 13/33 ºC en zona de transición y a 15/37 ºC en la zona del eje del Ebro.

Además, desde las 12.00 y hasta las 19.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, ante la previsión de máximas que podrían rondar los 37 ºC en el eje del Ebro, los 28 ºC en la zona costera, los 32 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.