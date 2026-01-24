Euskadi activa este domingo la alerta naranja por vientos que pueden superar los 120 km/h en Bizkaia y Gipuzkoa

Viento en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este domingo a partir del mediodía y hasta finalizar el día una alerta naranja por fuerte viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, ante la previsión de que las rachas de viento puedan superar los 120 km/h especialmente en el litoral.

Además, desde las 15.00 horas del domingo hasta las 06.00 horas del lunes, se activará una alerta naranja de riesgo para la navegación ya que la altura de ola significante podría superar los seis metros.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha recordado que durante la jornada de este sábado hay activo un aviso amarillo por riesgo para la navegación, ya que la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros de altura durante las horas centrales. Además, el viento del suroeste arreciará a fuerza 5 a 6 a partir del mediodía.

A partir de las 15.00 horas de este sábado y hasta finalizar el día la cota de nieve podría situarse en torno 600-800 metros subiendo a 900-1000 metros a últimas horas, por lo que también se ha declarado el aviso amarillo. Las precipitaciones podrían ser más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica, donde se pueden producir chubascos localmente fuertes.

DOMINGO

El domingo de 12.00 a 24.00 horas se decretará la alerta naranja por fuerte viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, con rachas de viento de componente oeste que pueden superar los 120 km/h, especialmente en el litoral. En zonas expuestas de Álava serán superiores a 100 km/h, y en zonas no expuestas podrían superar los 80 km/h, por lo que se activarán avisos amarillos en la misma franja horaria.

Por otra parte, a partir de las 15.00 horas del domingo y hasta las 06.00 horas del lunes se decretará la alerta naranja de riesgo para la navegación ya que la altura de ola significante podría superar los 6 metros de altura durante las últimas horas del domingo y rondará los 5-6 metros en la madrugada del lunes.

Además, se sucederán durante el día varios avisos amarillos por riesgo marítimo-costero con impacto en la costa: de 08.00 a 10.00 horas, de 20.00 a 22.00 horas, y de 15.00 a 24.00 horas por impactos que pueda producir el oleaje con el viento del oeste en forma de salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

También se ha declarado un aviso amarillo entre las 12.00 y las 24.00 horas del domingo ante el descenso de la cota de nieve entre 900 y 1000 metros, con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica, donde se pueden producir chubascos localmente fuertes, tormentas y granizo.

A partir de las 06.00 horas del lunes se bajará el nivel de alerta de naranja a aviso amarillo por riesgo para la navegación, puesto que la altura de ola significante descenderá a 3,5 metros o superior. Por último de 00.00 a 03.00 horas, se activará un aviso amarillo por viento fuerte en zonas expuestas, cuando en Bizkaia y Gipuzkoa las rachas podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral.