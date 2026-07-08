Euskadi activa el jueves y viernes el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal

Archivo - Árboles ardiendo en un incendio forestal - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi activará este próximo jueves el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal, especialmente en Álava, por las altas temperaturas, y lo prolongará durante toda la jornada del viernes.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, que mantiene este miércoles el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, lo mantendrá también el jueves.

Ese mismo día, activará, el aviso amarillo por especial riesgo de incendio forestal durante toda la jornada. El riesgo de incendio es alto en Álava debido a las elevadas temperaturas, que rondarán los 37 grados.

El viernes proseguirá tanto el aviso amarillo por temperaturas muy altas como el de riesgo de incendios. Las temperaturas serán muy elevadas entre las 12.00 y las 19.00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 grados en eje del Ebro, los 27 en la zona costera, los 31 grados en la zona cantábrica interior y los 33 grados en la zona de transición.

El aviso por riesgo de incendio forestal se mantendrá durante todo el día, y será de nuevo más alto en el territorio alavés, como consecuencia de las altas temperaturas.