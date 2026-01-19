Euskadi activa este martes el aviso amarillo por riesgo marítimo costero con olas de hasta dos metros

Archivo - Varias personas se mojan con las olas en el Peine del Viento - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad activará este próximo martes el aviso amarillo por riesgo marítimo costero con impacto en costa, con olas que podrían alcanzar los dos metros.

Según ha informado la Consejería en un comunicado, el aviso se iniciará a las cinco de la mañana y se mantendrá activo hasta una hora después.

La altura de ola significante se situará en torno a 1,5-2 metros. La pleamar está prevista a las 15.31 horas, con una marea estimada de 4,43 metros.