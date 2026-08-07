Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas que rondarán los 35 grados en el sur

Jornada calurosa - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado un aviso amarillo por temperaturas muy altas ante la previsión de máximas que rondarán los 35 grados en puntos del sur del territorio.

El aviso amarillo se activará de 12.00 horas a 20.00 horas del sábado. Según la previsión ofrecida por el Departamento de Seguridad, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en la zona de transición y los 36 ºC en el eje del Ebro, mientras que en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 27 ºC y en la zona cantábrica interior los 32 ºC.