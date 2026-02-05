Euskadi activa este viernes el aviso amarillo por vientos del suroeste de más de 100 km/h en zonas expuestas

Archivo - Rachas fuertes de viento en Euskadi. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes el aviso amarillo por riesgo de viento, ante la previsión de rachas del suroeste de más de 100 km/h en zonas expuestas, según ha informado del Departamento vasco de Seguridad.

El aviso se activará desde las 00.00 hasta las 10.00 horas, cuando, según las previsiones, las rachas de viento del suroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas de Álava.

En zonas no expuestas de Álava las rachas de viento pueden rondar los 60-80 km/h, especialmente en el sur, y los 70-90 km/h en zonas expuestas en Bizkaia y Gipuzkoa y los 60 km/h en zonas no expuestas.

Además, desde las 6.00 y las 9.00 horas se activará el aviso amarillo por riegos marítimo-costero por impacto en costa, ante la previsión de altura de ola significante en torno a 3 metros. La pleamar será a las 7.24 horas, con una marea estimada de 4,66 metros.