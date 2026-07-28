Euskadi activará la alerta naranja este miércoles por la tarde por riesgo elevado de incendios en Álava

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco elevará este miércoles por la tarde el nivel de riesgo por incendio a alerta naranja en Álava, debido a las altas temperaturas y a la potencial concurrencia de labores agrícolas.

Euskadi está este martes, hasta las 20.00 horas, en alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 38 ºC en la zona cantábrica interior y el eje del Ebro y los 37 ºC en la zona de transición. Además, hasta las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían rondar los 32 ºC en el litoral.

Este miércoles se volverá a activar la alerta naranja por temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 hora local. Según el pronóstico, las temperaturas máximas podrían rondar los 38 ºC en la zona de transición y los 39 ºC en el eje del Ebro.

Entre las 12.00 y las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por temperaturas muy altas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior. Las temperaturas máximas serán más altas en el este y algo más bajas en el oeste. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 28 ºC.

Durante toda la jornada del miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/28 ºC en la zona costera, 18/33 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 17/38 ºC en zona de transición y en torno a 20/39 ºC en la zona del eje del Ebro.

Además, este miércoles estará activado durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal, especialmente elevado en Álava, debido a las altas temperaturas.

Entre las 14.00 y las 20.00 horas el nivel se elevará a alerta naranja por riesgo de incendios forestales alto en Álava, debido a las altas temperaturas y a la potencial concurrencia de labores agrícolas.

Para este jueves está prevista la activación del aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. En este periodo de tiempo, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro, los 26 ºC en la zona costera, los 28 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.