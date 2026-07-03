Euskadi activará el aviso amarillo este domingo por temperaturas muy altas de hasta 35 grados

Archivo - Una mujer bebe agua de una fuente durante una ola de calor - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi activará este próximo domingo el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, que podrían alcanzar los 35 grados en el eje del Ebro.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el aviso permanecerá en vigor desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. En ese espacio de tiempo las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en el eje del Ebro.

Por su parte, en la zona costera podrían rondar los 28 grados, en la zona cantábrica interior los 32 grados y los 33 grados en la zona de transición.