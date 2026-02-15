Euskadi activará el aviso amarillo por lluvias persistentes durante todo el lunes

Archivo - Lluvia en Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará a partir de las 00.00 horas de este lunes y durante 24 horas un aviso amarillo ante el riesgo de que se produzcan precipitaciones persistentes.

Según ha informado Seguridad en un comunicado, la previsión meteorológica apunta a que podrían acumularse más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica, donde se registrarán previsiblemente chubascos frecuentes y muy abundantes.

Por otra parte, el Plan de Vialidad Invernal activado durante el sábado desde las 00.00 horas en fase de Seguimiento e Información ya ha quedado desactivado en su totalidad, según han confirmado las mismas fuentes.

Además, durante el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero del sábado, se registró una altura de ola significante de 4,2 metros en el Puerto de Pasaia.