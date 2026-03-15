Euskadi activará un aviso amarillo del lunes al martes por riesgo para la navegación marítima

Archivo - Una persona hace surf en la playa de Ondarreta - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará el lunes a las 21.00 horas un aviso amarillo por riesgo para la navegación que estará vigente hasta las 09.00 horas del martes, según ha informado en un comunicado.

Durante este periodo de 12 horas, la altura de ola significante podría superar los 3,5 metros, y el viento soplará con fuerza 2 a 3, con lo que originará mar rizada.