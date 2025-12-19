Euskadi activará el domingo el aviso amarillo por nieve por debajo de 1.000 metros

Archivo - Nieve en Vitoria-Gasteiz (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este próximo domingo en Euskadi el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El aviso amarillo por riesgo de nieve estará activado desde las 12.00 a las 24.00 horas, cuando la cota de nieve se podría situar en torno a 700-1.000 metros. Durante la jornada del domingo se esperan chubascos débiles a moderados, más probables en las horas centrales del día, con probabilidad de tormentas y granizo.

Además, este sábado se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 12.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante puede rondar los 3,5 metro, bajando por la mañana a 3 metros. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3,5 metros de altura, bajando a primeras horas a 3 metros, y el viento de componente sur con fuerza 3 originará mar rizada.

Además, este sábado también se activará, entre las 3.00 y las 6.00 horas, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 3,5 metros y la pleamar será a las 04.33 horas, con una marea estimada de 4,23 metros.

Durante la pleamar de esta pasada madrugada, el Puerto de Pasaia ha registrado una altura de ola significante máxima de 4 metros, según los datos de Euskalmet.