Euskadi activará a la una de esta tarde el aviso amarillo por temperaturas muy altas, de hasta 35 grados

Archivo - Termómetro marca 35 grados en la Gran Vía de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a las 13.00 horas de este lunes el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, que podrían alcanzar los 35 ºC, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo estará activado hasta las 19.00 horas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las máximas podrían rondar los 27 ºC, en la zona cantábrica interior los 29 ºC y en la zona de transición los 31 ºC.