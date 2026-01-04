Euskadi activará la tarde de este domingo un aviso amarillo por heladas, que mantendrá hasta el mediodía del lunes

Archivo - Nieve en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad activará la tarde de este domingo un aviso amarillo por temperaturas mínimas y posibilidad de heladas débiles que mantendrá hasta el mediodía de este lunes. Además, activará a las 18.00 horas del lunes un aviso amarillo por la posibilidad de que vuelvan las heladas al anochecer.

Según ha detallado en un comunicado, el aviso de este domingo dará comienzo a las 18.00 horas en la zona de transición y eje del Ebro, mientras que en la zona cantábrica interior lo hará a las 21.00 horas. En ambos casos se mantendrá hasta las 24.00 horas.

La previsión es que las temperaturas máximas se sitúen en torno a los 3 o 4 grados en el sur del territorio mientras que en el litoral sean de 5 o 6 grados.

Estos avisos amarillos continuarán la madrugada del lunes y finalizarán a las 10.00 horas en la zona cantábrica interior y al mediodía en la zona de transición y eje del Ebro.

Además, la tarde del lunes volverán a activarse dos avisos amarillos de similares características, a las 18.00 horas en el sur del territorio y a las 21.00 horas en la zona cantábrica interior. Las temperaturas máximas a las que apunta el pronóstico serán, igualmente, de 3 o 4 grados en el sur de Euskadi y de 5 o 6 grados en la zona cantábrica interior.