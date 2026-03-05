Euskadi activará este viernes el aviso amarillo por lluvias persistentes

Archivo - Lluvia en Bilbao
Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 15:30
Seguir en

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes el aviso amarillo por riesgo de lluvias persistentes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.

Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular 10-30 litros/m2 en la mitad oeste y 20-40 litros/m2 en la mitad este. Según el pronóstico, se producirán chubascos moderados, persistentes y muy abundantes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado