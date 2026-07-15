Euskadi alcanza este miércoles temperaturas máximas de 35,7 ºC en Espejo y de 35,3 ºC en Kanpezu y Moreda, en Álava

Archivo - Termómetro marca 35 grados (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha alcanzado este miércoles temperaturas máximas de 35,7 ºC en Espejo, de 35,3 ºC en Kanpezu y Moreda, y de 34,8 ºC en Páganos, en el territorio histórico de Álava, según datos recogidos por Euskalmet.

Además, durante una jornada en la que ha estado activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes, se han alcanzado los 27,7 ºC en la zona costera, los 30,5 ºC en la zona cantábrica interior, los 33 ºC en la zona de transición y los 35 ºC en el Eje del Ebro.